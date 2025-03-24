Представитель МИД Китая Го Цзякунь предоставил четкий ответ, относительно присутствия китайских войск в Украине. Но подчеркнул, что позиция Китая относительно полномасштабной войны в Украине остается "последовательной и однозначной".

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Пекин не планирует участвовать в миротворческой миссии в Украине после окончания войны. Эту информацию 24 марта предоставил спикер МИД Китая Го Цзякунь, которого цитирует Global Times.

В ответ на вопрос журналиста о возможности развертывания китайских войск в Украине в рамках миротворческой миссии Цзякунь отметил, что сообщения СМИ являются абсолютно ложными.

Следует отметить, что министерство иностранных дел Китая обсуждало в Брюсселе возможность присоединения Китая к миротворческим силам в Украине.

По данным источников, в дипломатических кругах Брюсселя считают, что привлечение Китая к "коалиции желающих" может стать важным фактором для того, чтобы Россия пересмотрела свое отношение к миротворческим силам в Украине. Однако этот шаг остается "чувствительным" и требует осторожного подхода.

Также стоит напомнить, что недавно в Британии раскритиковали попытку Путина запретить присутствие миротворцев в Украине. Там подчеркнули, что Кремль должен согласиться на прекращение огня и мирный план, а не препятствовать размещению миротворцев.