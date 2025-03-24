"Не відповідає дійсності": Китай відреагував на повідомлення про участь у миротворчій місії в Україні

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь надав чітку відповідь щодо присутності китайських військ в Україні. Але підкреслив, що позиція Китаю щодо повномасштабної війни в Україні лишається "послідовною та однозначною".

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Пекін не планує брати участь у миротворчій місії в Україні після закінчення війни. Цю інформацію 24 березня надав речник МЗС Китаю Го Цзякунь, якого цитує Global Times.

У відповідь на запитання журналіста про можливість розгортання китайських військ в Україні в межах миротворчої місії Цзякунь зазначив, що повідомлення ЗМІ є абсолютно неправдивими.

Слід зазначити, що міністерство закордонних справ Китаю обговорювало в Брюсселі можливість приєднання Китаю до миротворчих сил в Україні.

За даними джерел, в дипломатичних колах Брюсселя вважають, що залучення Китаю до "коаліції охочих" може стати важливим чинником для того, щоб Росія переглянула своє ставлення до миротворчих сил в Україні. Однак цей крок залишається "чутливим" і потребує обережного підходу.

Також варто нагадати, що нещодавно у Британії розкритикували спробу Путіна заборонити присутність миротворців в Україні. Там підкреслили, що Кремль має погодитись на припинення вогню та мирний план, а не перешкоджати розміщенню миротворців.