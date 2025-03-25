Новые элементы для модульных бронежилетов: Украина улучшает защиту военнослужащих

Дополнительные компоненты в виде мягких баллистических элементов должны усилить защиту бедра, предплечья, а также опционально область копчика, чтобы снизить риск серьезных травм позвоночника.

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Министерство обороны Украины (МОУ) инициировало улучшение средств индивидуальной защиты военнослужащих, включив в техническую спецификацию "Бронежилет модульний" ТС A01XJ.29423-420:2023 (01) дополнительные защитные элементы. Детально о тестировании новых компонентов защиты сообщила 25 марта пресс-служба оборонного ведомства.

Согласно заявлению Минобороны, Центральное управление развития материального обеспечения ВСУ разрабатывает новые компоненты для повышения уровня защиты. Испытания будут охватывать:

чехол с мягким баллистическим элементом для защиты предплечья;

чехол с мягким баллистическим элементом для защиты бедра;

возможность добавления чехла с мягким баллистическим элементом для защиты копчика.

Дополнительные элементы бронежилета Фото: Минобороны Украины

Эти элементы разработаны для защиты уязвимых участков тела, подверженных ранениям от осколков и пуль. В ведомстве отмечают, что дополнительная защита копчика может снизить риск серьезных травм позвоночника, а усиление защиты предплечий и бедер позволит минимизировать боевые потери.

"Внедрение этих дополнительных элементов позволит повысить эффективность выполнения боевых задач, поскольку военнослужащие смогут действовать увереннее, имея дополнительный уровень защиты", — говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что в 2025 году Минобороны Украины уже законтрактовало средства индивидуальной защиты на сумму 3,7 млрд грн. По словам директора Департамента политики закупок МОУ Глеб Каневский подчеркнул, что модернизация бронежилетов остается одним из важнейших направлений в работе ведомства.

"Постоянное усовершенствование индивидуальной защиты наших военнослужащих является приоритетом Министерства обороны", — заявил Каневский.

Напомним, член общественного антикоррупционного совета Министерства обороны Украины Геннадий Кривошея 12 января заявил, что бронежилеты для украинских военнослужащих пропускают "прострелы" при проверке качества. По его словам, их нельзя закупать за границей по предоплате без должной проверки качества.