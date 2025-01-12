Бронежилеты для ВСУ простреливаются пулями, которыми проверяют качество, — чиновник Минобороны (видео)

По словам Геннадия Кривошеи из общественного антикоррупционного совета Минобороны, бронежилеты нельзя закупать за границей по предоплате без должной проверки качества. Нужен контроль процесса производства.

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Бронежилеты для военнослужащих Силы обороны пропускают "прострелы" при проверке качества. Об этом в эфире "Київ24" заявил Геннадий Кривошея, член общественного антикоррупционного совета Министерства обороны Украины.

Сообщается, что такие "прострелы" может производить лишь специализированная лаборатория при Минобороны. Бронежилеты для Сил обороны простреливают неоднократно.

Скандал с некачественными бронежилетами для ВСУ

Кривошея подчеркнул, что бронежилеты нельзя закупать за границей по предоплате без должной проверки качества — необходим контроль всего процесса производства.

Скандал с некачественными бронежилетами для ВСУ

По данным Слідство.Інфо, один из бывших чиновников Минобороны Украины мог договориться с бизнесменом-выходцем из РФ о поставках ВСУ десятков тысяч непригодных для боевых условий бронежилетов, а также некачественной униформы.

По словам авторов публикации, во время проверки новой зимней куртки, которую передал военнослужащий, было установлено, что куртка некачественная и издает шуршащий звук. Из-за этого военные могут оказаться в опасности, когда поблизости враг.

На бирке куртки значится лейбл Mimaltemer LTD — это болгарская фирма, в период 2022−2023 гг. она отправила ВСУ около 50 тысяч курток и брюк. Государству за это пришлось заплатить 8,5 миллионов евро.

В судебном реестре есть ряд документов на бронежилеты этой же компании, которых передали в количестве 80. Однако после того, как бронежилеты отправили украинским военным, в ходе экспертиз, проведенных во время расследования, обнаружили, что они непригодны для боевых действий.

По информации журналистов, болгарская фирма в 2022 году получила 86,5 млн евро: 78 — на бронежилеты, 8,5 — на армейскую форму.

Напомним, что российские солдаты в штатском пробираются в Торецк и совершают диверсии.

Также сообщалось, что войска РФ могут доставать КАБами до Днепропетровской области. В ОВА сообщили, кто в зоне риска.