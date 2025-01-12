Бронежилети для ЗСУ прострілюють кулями, якими перевіряють якість, — чиновник Міноборони (відео)

За словами Геннадія Кривошеї з громадської антикорупційної ради Міноборони, бронежилети не можна закуповувати за кордоном за передоплатою без належної перевірки якості. Потрібен контроль процесу виробництва.

Related video

Бронежилети для військовослужбовців Сили оборони пропускають "простріли" під час перевірки якості. Про це в ефірі "Київ24" заявив Геннадій Кривошея, член громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України.

Повідомляється, що такі "простріли" може робити лише спеціалізована лабораторія при Міноборони. Бронежилети для Сил оборони прострілюють неодноразово.

Скандал із неякісними бронежилетами для ЗСУ

Кривошея підкреслив, що бронежилети не можна закуповувати за кордоном за передоплатою без належної перевірки якості — необхідний контроль усього процесу виробництва.

Скандал із неякісними бронежилетами для ЗСУ

За даними Слідство.Інфо, один із колишніх чиновників Міноборони України міг домовитися з бізнесменом-вихідцем із РФ про постачання ЗСУ десятків тисяч непридатних для бойових умов бронежилетів, а також неякісної уніформи.

За словами авторів публікації, під час перевірки нової зимової куртки, яку передав військовослужбовець, було встановлено, що куртка неякісна і видає звук, що шарудить. Через це військові можуть опинитися в небезпеці, коли поблизу ворог.

На бирці куртки значиться лейбл Mimaltemer LTD — це болгарська фірма, у період 2022-2023 рр. вона відправила ЗСУ близько 50 тисяч курток і штанів. Державі за це довелося заплатити 8,5 мільйонів євро.

У судовому реєстрі є низка документів на бронежилети цієї ж компанії, яких передали в кількості 80. Однак після того, як бронежилети відправили українським військовим, під час експертиз, проведених під час розслідування, виявили, що вони непридатні для бойових дій.

За інформацією журналістів, болгарська фірма 2022 року отримала 86,5 млн євро: 78 — на бронежилети, 8,5 — на армійську форму.

Нагадаємо, що російські солдати в цивільному пробираються в Торецьк і здійснюють диверсії.

Також повідомлялося, що війська РФ можуть діставати КАБами до Дніпропетровської області. В ОВА повідомили, хто в зоні ризику.