Нові елементи для модульних бронежилетів: Україна покращує захист військовослужбовців

Додаткові компоненти у вигляді м'яких балістичних елементів мають посилити захист стегна, передпліччя, а також опціонально область куприка, щоб знизити ризик серйозних травм хребта.

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Міністерство оборони України (МОУ) ініціювало поліпшення засобів індивідуального захисту військовослужбовців, включивши в технічну специфікацію "Бронежилет модульний" ТС A01XJ.29423-420:2023 (01) додаткові захисні елементи. Детально про тестування нових компонентів захисту повідомила 25 березня пресслужба оборонного відомства.

Згідно із заявою Міноборони, Центральне управління розвитку матеріального забезпечення ЗСУ розробляє нові компоненти для підвищення рівня захисту. Випробування охоплюватимуть:

чохол із м'яким балістичним елементом для захисту передпліччя;

чохол із м'яким балістичним елементом для захисту стегна;

можливість додавання чохла з м'яким балістичним елементом для захисту куприка.

Додаткові елементи бронежилета Фото: Міноборони України

Ці елементи розроблені для захисту вразливих ділянок тіла, схильних до поранень від осколків і куль. У відомстві зазначають, що додатковий захист куприка може знизити ризик серйозних травм хребта, а посилення захисту передпліч і стегон дасть змогу мінімізувати бойові втрати.

"Впровадження цих додаткових елементів дасть змогу підвищити ефективність виконання бойових завдань, оскільки військовослужбовці зможуть діяти впевненіше, маючи додатковий рівень захисту", — ідеться в пресрелізі.

Також повідомляється, що 2025 року Міноборони України вже законтрактувало засоби індивідуального захисту на суму 3,7 млрд грн. Директор Департаменту політики закупівель МОУ Гліб Канєвський наголосив, що модернізація бронежилетів залишається одним із найважливіших напрямів у роботі відомства.

"Постійне вдосконалення індивідуального захисту наших військовослужбовців є пріоритетом Міністерства оборони", — заявив Канєвський.

Нагадаємо, член громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України Геннадій Кривошея 12 січня заявив, що бронежилети для українських військовослужбовців пропускають "простріли" під час перевірки якості. За його словами, їх не можна закуповувати за кордоном за передоплатою без належної перевірки якості.