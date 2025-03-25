Военнослужащим ВСУ могут компенсировать расходы на аренду жилья: какие условия

Компенсация за поднаем жилья полагается военнослужащим офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава, а также курсантам военных учебных заведений, которые имеют семьи.

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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других формирований Сил обороны имеют право на получение денежной компенсации за наем жилья при отсутствии собственного жилого помещения по месту прохождения службы. Министерство обороны Украины утвердило новые размеры компенсации на 2025 год и разъяснило порядок их назначения.

Согласно решению министра обороны Украины от 23 января 2025 года № 2640/з, размеры компенсации за поднаем жилья установлены следующим образом:

Киев – 4 560 грн в месяц;

областные центры – 3 420 грн в месяц;

другие населенные пункты – 2 280 грн в месяц.

Для военнослужащих, имеющих три и более члена семьи, сумма компенсации увеличивается в 1,5 раза:

Киев – 6 840 грн;

областные центры – 5 130 грн;

другие населенные пункты – 3 420 грн.

Фото: Минобороны Украины

Кто имеет право на компенсацию и как ее получить

Компенсация за поднаем жилья предоставляется следующим категориям военнослужащих:

военнослужащие офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту;

курсанты военных учебных заведений, имеющие семьи;

другие военнослужащие, кроме тех, кто призван по мобилизации до заключения контракта.

Если военнослужащий одновременно имеет право на получение компенсации по нескольким нормативным актам, выплата производится по одному из оснований по его выбору.

Для назначения компенсации военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части с приложением следующих документов:

Копии документов, удостоверяющих личность и гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи.

Копия идентификационного кода (ИНН).

Выписка или информационная справка из БТИ о праве собственности на недвижимость в месте службы.

Копии документов, подтверждающих родственные отношения.

Заверенная копия справки об обеспечении жильем с предыдущего места службы (кроме военнослужащих, прибывших с временно оккупированных территорий).

Акт комиссионного обследования жилья, поврежденного в результате боевых действий (если применимо).

Вместе с тем в Минобороны отметили, что в ходе решения вопроса о предоставлении компенсации проверяются данные о наличии недвижимости и сверяются с Государственным реестром прав на недвижимое имущество. Затем у военнослужащего и членов его семьи проверяются жилищные условия. После этого комиссия составляет акт, который передается командиру воинской части для принятия решения о назначении выплаты.

Напомним, что украинским военнослужащим, участвующим в боевых действиях или выполняющим специальные задачи, полагаются дополнительные денежные выплаты, известные в войсках как "боевые". В Минобороны пояснили, кто имеет право на выплаты и как их правильно оформить.