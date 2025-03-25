Військовослужбовцям ЗСУ можуть компенсувати витрати на оренду житла: які умови

Компенсація за піднайом житла передбачена для військовослужбовців офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, а також курсантів військових навчальних закладів, які мають сім'ї.

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Військовослужбовці Збройних Сил України та інших формувань Сил оборони мають право на отримання грошової компенсації за наймання житла за відсутності власного житлового приміщення за місцем проходження служби. Міністерство оборони України затвердило нові розміри компенсації на 2025 рік та роз'яснило порядок їх призначення.

Згідно з рішенням міністра оборони України від 23 січня 2025 року № 2640/з, розміри компенсації за піднаймання житла встановлено таким чином:

Київ — 4 560 грн на місяць;

обласні центри — 3 420 грн на місяць;

інші населені пункти — 2 280 грн на місяць.

Для військовослужбовців, які мають трьох і більше членів сім'ї, сума компенсації збільшується в 1,5 раза:

Київ — 6 840 грн;

обласні центри — 5 130 грн;

інші населені пункти — 3 420 грн.

Фото: Міноборони України

Хто має право на компенсацію і як її отримати

Компенсація за піднайом житла надається таким категоріям військовослужбовців:

військовослужбовці офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;

курсанти військових навчальних закладів, які мають сім'ї;

інші військовослужбовці, крім тих, хто призваний за мобілізацією до укладення контракту.

Якщо військовослужбовець одночасно має право на отримання компенсації за кількома нормативними актами, виплату здійснюють за однією з підстав за його вибором.

Для призначення компенсації військовослужбовець має подати рапорт командиру військової частини з додаванням таких документів:

Копії документів, що засвідчують особу та громадянство України військовослужбовця та членів його сім'ї.

Копія ідентифікаційного коду (ІПН).

Виписка або інформаційна довідка з БТІ про право власності на нерухомість у місці служби.

Копії документів, що підтверджують родинні стосунки.

Завірена копія довідки про забезпечення житлом з попереднього місця служби (крім військовослужбовців, які прибули з тимчасово окупованих територій).

Акт комісійного обстеження житла, пошкодженого внаслідок бойових дій (якщо можливо застосувати).

Водночас у Міноборони зазначили, що під час розв'язання питання про надання компенсації перевіряються дані про наявність нерухомості та звіряються з Державним реєстром прав на нерухоме майно. Потім у військовослужбовця та членів його сім'ї перевіряються житлові умови. Після цього комісія складає акт, який передається командиру військової частини для прийняття рішення про призначення виплати.

Нагадаємо, що українським військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях або виконують спеціальні завдання, належать додаткові грошові виплати, відомі у військах як "бойові". У Міноборони пояснили, хто має право на виплати і як їх правильно оформити.