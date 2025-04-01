Порівняли українську дівчинку і російського солдата: у World Press Photo попросили вибачення (фото)

Міжнародне журі конкурсу World Press Photo попросило вибачення за поєднання двох робіт-переможців: знімків української дівчинки з Купʼянська та пораненого російського окупанта.

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Про це пише "Детектор медіа".

У відповіді на звернення видання організатори конкурсу пояснили, що не варто було поєднувати ці дві фотографії, адже це "створює надто спрощену та хибну рівноцінність і відсуває на другий план історію, яку кожна з них розгортає сама по собі".

Голова міжнародного журі Люсі Контичелло наголосила: "Ці історії, тим часом, вказують лише на два аспекти поточної війни Росії проти України".

Щодо нагороди для фотографа російської державної інформаційної агенції ТАСС Михайла Терещенка, організатори World Press Photo зазначили, що не будуть скасовувати це рішення. Зокрема, вони планують удосконалити правила конкурсу та процедури оцінювання робіт фотографів, які працюють на державні установи. Для цього будуть проведені консультації з українськими та грузинськими фотографами, а також з фахівцями, які працюють у репресивних режимах і часто намагаються робити "хорошу роботу у своїх власних складних ситуаціях".

"За 70 років нашого існування ця тема піднімалася неодноразово. Від війни у В'єтнамі до Іраку та Афганістану, від Китаю до Ірану та багатьох інших країн — як фотографи можуть розповідати автентичні історії, попри накладені на них обмеження? Як багато інформації повинні знати члени журі про те, хто створив ці історії, у порівнянні з тим, щоб оцінювати кожну роботу наосліп, спираючись на очевидну якість роботи? Ми не можемо сказати, що маємо ідеальні відповіді на ці питання. Згідно з правилами конкурсу World Press Photo 2025, міжнародне та регіональне журі оцінювало всі конкурсні роботи анонімно, не знаючи ні особи фотографа, ні його роботодавця", — зазначили представники World Press Photo.

Зокрема, організатори конкурси висловили повагу до журналістів, які документують війну в Україні та протести в Грузії, та наголосили на очевидній різниці між фото української дівчинки та російського солдата.

"Існує очевидна різниця між дитиною, яка страждає від наслідків війни, і муками солдата окупаційних військ, які спричиняють ці страждання", — зазначили вони.

Після суспільного резонансу організатори конкурсу пообіцяли переглянути підхід до оцінювання фотографій у майбутньому.

Скандал з конкурсом World Press Photo

Журі глобальної платформи World Press Photo 2025 обрало кращі кадри, зняті фотографами світу у 2024 році, і серед них виявили кадри з війни РФ проти України. В одній з номінацій поруч поставили фото дівчинки Ангеліни з Куп'янська ("По той бік окопів" Флоріана Бахмайєра) та фото солдата російської армії, який убивав українців у Бахмуті ("Підземний польовий шпиталь" Нанни Хайтманн).

6-річна Ангеліна була змушена виїхати з Куп'янська, оскільки до цього міста наблизилися солдати ворожої армії. Дівчинка важко переживала вибухи.

Дівчинка Ангеліна в Купʼянську Фото: World Press Photo

Інше фото показує пораненого окупанта, навколо якого стоять лікарі.

Фото російського солдата на конкурсі World Press Photо Фото: World Press Photo

Нагадаємо, у ніч на 1 квітня росіяни вперше за багато часу не атакували Україну "Шахедами": у ЦПД прокоментували рідкісне "затишшя".

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