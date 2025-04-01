Сравнили украинскую девочку и российского солдата: в World Press Photo попросили прощения (фото)

Международное жюри конкурса World Press Photo извинилось за совмещение двух работ-победителей: снимков украинской девочки из Купянска и раненого российского оккупанта.

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Об этом пишет "Детектор медиа".

В ответе на обращение издания организаторы конкурса объяснили, что не стоило сочетать эти две фотографии, ведь это "создает слишком упрощенную и ложную равноценность и отодвигает на второй план историю, которую каждая из них разворачивает сама по себе".

Председатель международного жюри Люси Контичелло подчеркнула: "Эти истории, тем временем, указывают лишь на два аспекта текущей войны России против Украины".

Относительно награды для фотографа российского государственного информационного агентства ТАСС Михаила Терещенко, организаторы World Press Photo отметили, что не будут отменять это решение. В частности, они планируют усовершенствовать правила конкурса и процедуры оценивания работ фотографов, работающих на государственные учреждения. Для этого будут проведены консультации с украинскими и грузинскими фотографами, а также со специалистами, которые работают в репрессивных режимах и часто пытаются делать "хорошую работу в своих собственных сложных ситуациях".

"За 70 лет нашего существования эта тема поднималась неоднократно. От войны во Вьетнаме до Ирака и Афганистана, от Китая до Ирана и многих других стран — как фотографы могут рассказывать аутентичные истории, несмотря на наложенные на них ограничения? Как много информации должны знать члены жюри о том, кто создал эти истории, по сравнению с тем, чтобы оценивать каждую работу вслепую, опираясь на очевидное качество работы? Мы не можем сказать, что имеем идеальные ответы на эти вопросы. Согласно правилам конкурса World Press Photo 2025, международное и региональное жюри оценивало все конкурсные работы анонимно, не зная ни личности фотографа, ни его работодателя", — отметили представители World Press Photo.

В частности, организаторы конкурса выразили уважение к журналистам, которые документируют войну в Украине и протесты в Грузии, и отметили очевидную разницу между фото украинской девочки и российского солдата.

"Существует очевидная разница между ребенком, страдающим от последствий войны, и мучениями солдата оккупационных войск, которые вызывают эти страдания", — отметили они.

После общественного резонанса организаторы конкурса пообещали пересмотреть подход к оцениванию фотографий в будущем.

Скандал с конкурсом World Press Photo

Жюри глобальной платформы World Press Photo 2025 выбрало лучшие кадры, снятые фотографами мира в 2024 году, и среди них обнаружили кадры с войны РФ против Украины. В одной из номинаций рядом поставили фото девочки Ангелины из Купянска ("По ту сторону окопов" Флориана Бахмайера) и фото солдата российской армии, который убивал украинцев в Бахмуте ("Подземный полевой госпиталь" Нанны Хайтманн).

6-летняя Ангелина была вынуждена уехать из Купянска, поскольку к этому городу приблизились солдаты вражеской армии. Девочка тяжело переживала взрывы.

Девочка Ангелина в Купянске Фото: World Press Photo

Другое фото показывает раненого оккупанта, вокруг которого стоят врачи.

Фото российского солдата на конкурсе World Press Photо Фото: World Press Photo

Напомним, в ночь на 1 апреля россияне впервые за много времени не атаковали Украину "Шахедами": в ЦПД прокомментировали редкое "затишье".

Также Фокус писал о третьей годовщине освобождения Бучи от российских войск: в полиции рассказали о расследовании военных преступлений оккупационной армии.