Доплата военнослужащим ВСУ: кто может рассчитывать на "боевые" и как оформить выплату
Размер вознаграждения зависит от сложности и непосредственного характера выполняемых задач и может составлять 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен.
Украинским военнослужащим, участвующим в боевых действиях или выполняющим специальные задачи, связанные с обороной страны, полагаются дополнительные денежные выплаты, известные в войсках как "боевые". О том, кто из бойцов может получить допвыплаты и как их оформить рассказали в АрміяInform.
100 тысяч гривен: за участие в боевых действиях
Эта выплата предусмотрена для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях или обеспечивает оборону Украины. В частности, она распространяется на военнослужащих, находящихся:
- на передовой (первый эшелон обороны или наступления до батальона включительно);
- в районах ведения боевых действий, включая временно оккупированные территории и позиции между силами обороны и войсками РФ;
- в подразделениях, выполняющих огневое поражение противника (артиллерия, ПВО, ракетные войска);
- в районах ведения боевых действий по обнаружению воздушных целей и нанесению ударов по воздушным и морским целям;
- в подразделениях, занимающихся разминированием в зоне боевых действий;
- в медицинских частях и подразделениях, работающих непосредственно в районах боевых действий;
- при эвакуации авиационной техники из-под ударов противника.
70 тысяч гривен: за задачи на ЛБС
Дополнительная выплата в 70 тысяч гривен полагается военнослужащим, непосредственно выполняющим боевые или специальные задачи на линии соприкосновения или в тылу противника.
Эта доплата не заменяет основные "боевые", а начисляется отдельно. Выплата производится по накопительной системе — деньги перечисляются только после того, как военнослужащий пробыл на передовой в сумме 30 дней. Эти дни могут набираться постепенно в течение нескольких месяцев
50 тысяч гривен: за специальные задачи вне зоны боевых действий
Военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задачи в органах военного управления, штабах и командованиях, получают дополнительную выплату в 50 тысяч гривен. В эту категорию входят те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями, но не находится непосредственно в зоне боевых действий.
30 тысяч гривен: за выполнение задач в составе резерва и обеспечение войск
Эта выплата предусмотрена для военнослужащих, выполняющих специальные задачи согласно боевым приказам. В частности:
- при интенсивной подготовке к боевым действиям в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;
- при управлении группировками войск и обеспечении их боевой деятельности (логистика);
- при противовоздушной защите и охране объектов критической инфраструктуры;
- при разминировании вне районов боевых действий.
Доплата в 30, 50 и 100 тысяч гривен начисляется пропорционально времени выполнения задач. В среднем военнослужащие получают чуть более 3 тысяч гривен за сутки. Иными словами, если военный провел на передовой 10 дней, выплата составит примерно 30 тысяч гривен.
Как получить дополнительные выплаты
Для начисления дополнительного вознаграждения требуется справка о выполнении боевых задач и участии в боевых действиях. Документ оформляют руководители пунктов управления, командиры частей и подразделений резерва Главнокомандующего ВСУ.
В подтверждение участия в боевых действиях необходимы следующие документы:
- боевые приказы командира части;
- записи в журнале боевых действий (боевом донесении) подразделения;
- рапорт командира о непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях.
Если выплата не поступает, несмотря на наличие оснований, военнослужащий может обратиться к непосредственному командиру или подать рапорт с просьбой включить его в приказ о начислении вознаграждения. При отсутствии решения на уровне воинской части можно обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины или получить юридическую помощь через адвокатов.
Напомним, 5 марта адвокат Екатерина Анищенко рассказала, что участники боевых действий имеют в Украине ряд льгот, в частности могут досрочно выйти на пенсию.