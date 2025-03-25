Доплата военнослужащим ВСУ: кто может рассчитывать на "боевые" и как оформить выплату

Размер вознаграждения зависит от сложности и непосредственного характера выполняемых задач и может составлять 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен.

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Украинским военнослужащим, участвующим в боевых действиях или выполняющим специальные задачи, связанные с обороной страны, полагаются дополнительные денежные выплаты, известные в войсках как "боевые". О том, кто из бойцов может получить допвыплаты и как их оформить рассказали в АрміяInform.

100 тысяч гривен: за участие в боевых действиях

Эта выплата предусмотрена для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях или обеспечивает оборону Украины. В частности, она распространяется на военнослужащих, находящихся:

на передовой (первый эшелон обороны или наступления до батальона включительно);

в районах ведения боевых действий, включая временно оккупированные территории и позиции между силами обороны и войсками РФ;

в подразделениях, выполняющих огневое поражение противника (артиллерия, ПВО, ракетные войска);

в районах ведения боевых действий по обнаружению воздушных целей и нанесению ударов по воздушным и морским целям;

в подразделениях, занимающихся разминированием в зоне боевых действий;

в медицинских частях и подразделениях, работающих непосредственно в районах боевых действий;

при эвакуации авиационной техники из-под ударов противника.

70 тысяч гривен: за задачи на ЛБС

Дополнительная выплата в 70 тысяч гривен полагается военнослужащим, непосредственно выполняющим боевые или специальные задачи на линии соприкосновения или в тылу противника.

Эта доплата не заменяет основные "боевые", а начисляется отдельно. Выплата производится по накопительной системе — деньги перечисляются только после того, как военнослужащий пробыл на передовой в сумме 30 дней. Эти дни могут набираться постепенно в течение нескольких месяцев

50 тысяч гривен: за специальные задачи вне зоны боевых действий

Военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задачи в органах военного управления, штабах и командованиях, получают дополнительную выплату в 50 тысяч гривен. В эту категорию входят те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями, но не находится непосредственно в зоне боевых действий.

30 тысяч гривен: за выполнение задач в составе резерва и обеспечение войск

Эта выплата предусмотрена для военнослужащих, выполняющих специальные задачи согласно боевым приказам. В частности:

при интенсивной подготовке к боевым действиям в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;

при управлении группировками войск и обеспечении их боевой деятельности (логистика);

при противовоздушной защите и охране объектов критической инфраструктуры;

при разминировании вне районов боевых действий.

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Выплаты ВСУ: будет ли индексация денежного обеспечения бойцам в 2025 году

Доплата в 30, 50 и 100 тысяч гривен начисляется пропорционально времени выполнения задач. В среднем военнослужащие получают чуть более 3 тысяч гривен за сутки. Иными словами, если военный провел на передовой 10 дней, выплата составит примерно 30 тысяч гривен.

Как получить дополнительные выплаты

Для начисления дополнительного вознаграждения требуется справка о выполнении боевых задач и участии в боевых действиях. Документ оформляют руководители пунктов управления, командиры частей и подразделений резерва Главнокомандующего ВСУ.

В подтверждение участия в боевых действиях необходимы следующие документы:

боевые приказы командира части;

записи в журнале боевых действий (боевом донесении) подразделения;

рапорт командира о непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях.

Если выплата не поступает, несмотря на наличие оснований, военнослужащий может обратиться к непосредственному командиру или подать рапорт с просьбой включить его в приказ о начислении вознаграждения. При отсутствии решения на уровне воинской части можно обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины или получить юридическую помощь через адвокатов.

Напомним, 5 марта адвокат Екатерина Анищенко рассказала, что участники боевых действий имеют в Украине ряд льгот, в частности могут досрочно выйти на пенсию.