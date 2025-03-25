Доплата військовослужбовцям ЗСУ: хто може розраховувати на "бойові" і як оформити виплату

Розмір винагороди залежить від складності та безпосереднього характеру виконуваних завдань і може становити 30, 50, 70 і 100 тисяч гривень.

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Українським військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях або виконують спеціальні завдання, пов'язані з обороною країни, належать додаткові грошові виплати, відомі у військах як "бойові". Про те, хто з бійців може отримати додаткові виплати і як їх оформити розповіли в АрміяInform.

100 тисяч гривень: за участь у бойових діях

Ця виплата передбачена для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях або забезпечує оборону України. Зокрема, вона поширюється на військовослужбовців, які перебувають:

на передовій (перший ешелон оборони або наступу до батальйону включно);

у районах ведення бойових дій, включно з тимчасово окупованими територіями та позиціями між силами оборони і військами РФ;

у підрозділах, що виконують вогневе ураження противника (артилерія, ППО, ракетні війська);

у районах ведення бойових дій з виявлення повітряних цілей і завдавання ударів по повітряних і морських цілях;

у підрозділах, що займаються розмінуванням у зоні бойових дій;

у медичних частинах і підрозділах, що працюють безпосередньо в районах бойових дій;

під час евакуації авіаційної техніки з-під ударів противника.

70 тисяч гривень: за завдання на ЛБЗ

Додаткову виплату в 70 тисяч гривень мають військовослужбовці, які безпосередньо виконують бойові або спеціальні завдання на лінії зіткнення або в тилу противника.

Ця доплата не замінює основні "бойові", а нараховується окремо. Виплату здійснюють за накопичувальною системою — гроші перераховують тільки після того, як військовослужбовець пробув на передовій у сумі 30 днів. Ці дні можуть набиратися поступово протягом кількох місяців

50 тисяч гривень: за спеціальні завдання поза зоною бойових дій

Військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання в органах військового управління, штабах і командуваннях, отримують додаткову виплату в 50 тисяч гривень. До цієї категорії входять ті, хто здійснює оперативне управління підрозділами, але не перебуває безпосередньо в зоні бойових дій.

30 тисяч гривень: за виконання завдань у складі резерву та забезпечення військ

Ця виплата передбачена для військовослужбовців, які виконують спеціальні завдання згідно з бойовими наказами. Зокрема:

під час інтенсивної підготовки до бойових дій у складі резерву Головнокомандувача ЗСУ;

при управлінні угрупованнями військ і забезпеченні їхньої бойової діяльності (логістика);

при протиповітряному захисті та охороні об'єктів критичної інфраструктури;

при розмінуванні поза районами бойових дій.

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Доплата в 30, 50 і 100 тисяч гривень нараховується пропорційно часу виконання завдань. У середньому військовослужбовці отримують більш як 3 тисяч гривень за добу. Іншими словами, якщо військовий провів на передовій 10 днів, виплата становитиме приблизно 30 тисяч гривень.

Як отримати додаткові виплати

Для нарахування додаткової винагороди потрібна довідка про виконання бойових завдань та участь у бойових діях. Документ оформляють керівники пунктів управління, командири частин і підрозділів резерву Головнокомандувача ЗСУ.

На підтвердження участі в бойових діях необхідні такі документи:

бойові накази командира частини;

записи в журналі бойових дій (бойовому донесенні) підрозділу;

рапорт командира про безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях.

Якщо виплата не надходить, попри наявність підстав, військовослужбовець може звернутися до безпосереднього командира або подати рапорт із проханням включити його до наказу про нарахування винагороди. За відсутності рішення на рівні військової частини можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України або отримати юридичну допомогу через адвокатів.

Нагадаємо, 5 березня адвокат Катерина Аніщенко розповіла, що учасники бойових дій мають в Україні низку пільг, зокрема можуть достроково вийти на пенсію.