"Удачно отрабатывает десантура": ВС РФ пытаются "залетать" в Разлив на Донетчине (карта)

Оккупанты штурмуют населенный пункт на мотоциклах и в пешем порядке. Из-за погодных условий они смогли прорваться на окраины на ББМ.

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В Донецкой области Вооруженные силы Российской Федерации пытаются прорваться в поселок Разлив на Новопавловском направлении. Иногда они добираются до домов на окраине, поэтому ВСУ приходится их оттуда выбивать. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" 26 марта сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Противник пытается залетать в населенный пункт Разлив на Кураховском направлении. Пробуют заскакивать то на мотоциклах, то в пешем порядке, смогли даже залететь в некоторые крайние дома, где и нашли свой последний дом. Сегодня под туман пробовали залетать на ББМ и танчиках, имели определенный успех в связи с погодными условиями", — проинформировал военный.

Карта боев в районе поселка Разлив

Он добавил, что сейчас в Разливе продолжаются бои, в частности, оккупантов выбивают из поселка украинские десантники.

"Ребята пытаются постепенно разматывать п**аров, они в свою очередь посылают следующие штурмовые группы, но толку от того пока мало, наша десантура отрабатывает удачно", — резюмировал "Алекс".

В сводке Генштаба ВСУ 26 марта сообщалось, что на Новопавловском направлении противник вчера, 25 марта, совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Днепроэнергия, Константинополь.

Напомним, что в Харьковской области на Купянском направлении во время боя в окопе у украинского защитника закончились гранаты. В ход пошел шлем. Это спасло жизнь украинского защитника и помогло ликвидировать оккупанта.

Также сообщалось, что полтысячи россиян смогли перебраться через реку Оскол на Харьковщине, из-за чего ВСУ теперь трудно их оттуда выбить.