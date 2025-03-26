"Вдало відпрацьовує десантура": ЗС РФ намагаються "залітати" в Розлив на Донеччині (карта)

Окупанти штурмують населений пункт на мотоциклах і в пішому порядку. Через погодні умови вони змогли прорватися на околиці на ББМ.

Related video

На Донеччині Збройні сили Російської Федерації намагаються прорватися в селище Розлив на Новопавлівському напрямку. Іноді вони дістаються будинків на околиці, тож ЗСУ доводиться їх звідти вибивати. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" 26 березня повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Противник намагається залітати в населений пункт Розлив на Курахівському напрямку. Пробують заскакувати то на мотоциклах, то в пішому порядку, змогли навіть залетіти в деякі крайні хати, де і знайшли свій останній дім. Сьогодні під туман пробували залітати на ББМ та танчіках, мали певний успіх у зв’язку з погодними умовами", — проінформував військовий.

Карта боїв в районі селища Розлив

Він додав, що зараз в Розливі тривають бої, зокрема, окупантів вибивають із селища українські десантники.

"Хлопці намагаються поступово розмотувати п**арів, вони у свою чергу посилають наступні штурмові групи, але толку від того поки мало, наша десантура відпрацьовує вдало", — резюмував "Алекс".

У зведенні Генштабу ЗСУ 26 березня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку противник вчора, 25 березня, здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль.

Нагадаємо, що у Харківській області на Куп'янському напрямку під час бою в окопі у українського захисника закінчилися гранати. В хід пішов шолом. Це врятувало життя українського захисника і допомогло ліквідувати окупанта.

Також повідомлялося, що пів тисячі росіян змогли перебратися через річку Оскіл на Харківщині, через що ЗСУ тепер важко їх звідти вибити.