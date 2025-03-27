Всего несколько категорий: кого точно не мобилизуют в апреле

В Украине продолжается призыв военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет, однако мобилизовать могут не всех

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В связи с военным положением в Украине продолжается мобилизация. Однако некоторые категории граждан освобождены от призыва. В УНИАН рассказали, кто не подлежит мобилизации в апреле.

Кого не могут мобилизовать в апреле

Этот вопрос регулируется ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отмечается, что призыву не подлежат:

женщины, которые не являются военнообязанными;

лица, достигшие предельного возраста службы, то есть старше это 60 лет;

те, кто имеет проблемы со здоровьем, кого военно-врачебная комиссия признала непригодными для службы в армии;

у кого есть бронь от мобилизации;

те, кто имеет отсрочку от призыва, основания для которой могут быть разными — не призывают студентов на очной форме обучения, тех, кто ухаживает за человеком с инвалидностью или имеет весомые семейные причины (трое малолетних детей, например), позволяющие получить отсрочку, и другие.

Отмечается, что не подлежат призыву и те, кто был исключен из воинского учета по любой другой причине. Такой причиной может быть, например, отказ от украинского гражданства).

Также не могут мобилизовать лиц до 25 лет — они попасть на службу могут только по собственному желанию. До 25 лет могут призвать, если человек считается военнообязанным — этот статус также указывают в военно-учетном документе.

Добавим, что адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН 21 марта рассказала, что украинцы имеют право уволиться со службы и сняться с воинского учета в 60 лет. Однако определенные категории военнослужащих будут служить на пять лет дольше.

Министерство обороны также рассказывали, как могут наказать в случае неявки на назначенную ВВК. В ведомстве отметили один интересный нюанс.