Всього декілька категорій: кого точно не мобілізують в квітні

В Україні триває призов військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років, однак мобілізувати можуть не всіх

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У зв'язку з воєнним станом в Україні триває мобілізація. Однак деякі категорії громадян звільнені від призову. В УНІАН розповіли, хто не підлягає мобілізації у квітні.

Кого не можуть мобілізувати у квітні

Це питання регулюється ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зазначається, що призову не підлягають:

жінки, які не є військовозобов'язаними;

особи, які досягли граничного віку служби, тобто старші це 60 років;

ті, хто має проблеми зі здоров'ям, кого військово-лікарська комісія визнала непридатними для служби в армії;

у кого є бронь від мобілізації;

ті, хто має відстрочку від призову, підстави для якої можуть бути різними — не призивають студентів на очній формі навчання, тих, хто доглядає за людиною з інвалідністю або має вагомі сімейні причини (троє малолітніх дітей, наприклад), що дають змогу отримати відстрочку, та інші.

Зазначається, що не підлягають призову й ті, кого було виключено з військового обліку з будь-якої іншої причини. Такою причиною може бути, наприклад, відмова від українського громадянства).

Також не можуть мобілізувати осіб до 25 років — вони потрапити на службу можуть лише за власним бажанням. До 25 років можуть призвати, якщо людина вважається військовозобов'язаною — цей статус також вказують у військово-обліковому документі.

Додамо, що адвокатка Тетяна Савченко у коментарі УНІАН 21 березня розповіла, що українці мають право звільнитись зі служби й знятись з військового обліку в 60 років. Однак певні категорії військовослужбовців служитимуть на п’ять років довше.

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