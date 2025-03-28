Работали на СТО: во Львове разоблачили руководство воинской части, которое зарабатывало на солдатах (фото)

Во Львове разоблачили руководство воинской части, которое зарабатывало на подчиненных. За вознаграждение контрактникам позволяли не появляться на службу и работать на местных СТО.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований 28 марта 2025 года.

Следователи уже сообщили о подозрении руководству воинской части.

Правоохранители не рассказали, о какой ВЧ идет речь, однако источники "РБК-Украина" сообщили, что обыски проводились в воинской части 4114 Нацгвардии, которая расположена во Львове.

Двое заместителей командира и двое командиров рот организовали незаконную схему, по которой военнослужащие, которые не желали выполнять служебные обязанности, могли этого избегать за вознаграждение.

Руководители позволяли семерым контрактникам не появляться на службу и работать на частных СТО во Львове и области. Более того, обязывали военных передавать им средства, которые они официально получали в воинской части.

Такая схема действовала с июля 2024 по март 2025 года.

Во Львове разоблачили руководство воинской части Фото: державне бюро розслідувань

Как пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры, во время обысков у фигурантов изъяли более 20 тысяч евро, почти 22 тысячи долларов, более 13 тысяч злотых, мобильные телефоны, жесткие диски, видеорегистраторы камер видеонаблюдения, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Во Львове разоблачили руководство воинской части Фото: державне бюро розслідувань

Подозрения получили двое заместителей командира воинской части и двое командиров рот. Всем четырем должностным лицам сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Правоохранители подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от исполнения служебных обязанностей.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц и нанесенный государству ущерб.

Напомним, военный Андрей Отченаш рассказал 28 марта о штурме россиян на мотоциклах и легковых авто.

Также Фокус писал о том, что в Житомирском ТЦК сообщили о том, что "ограниченно годные" должны пройти ВВК до 6 июня.