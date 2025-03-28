Працювали на СТО: у Львові викрили керівництво військової частини, яке заробляло на солдатах (фото)

У Львові викрили керівництво військової частини, яке заробляло на підлеглих. За винагороду контрактникам дозволяли не з’являтися на службу та працювати на місцевих СТО.

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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань 28 березня 2025.

Слідчі вже повідомили підозру керівництву військової частини.

Правоохоронці не розповіли, про яку ВЧ йдеться, проте джерела "РБК-Україна" повідомили, що обшуки проводились у військовій частині 4114 Нацгвардії, яка розташована у Львові.

Двоє заступників командира та двоє командирів рот організували незаконну схему, за якою військовослужбовці, які не бажали виконувати службові обов’язки, могли цього уникати за винагороду.

Керівники дозволяли сімом контрактникам не з’являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області. Ба більше, зобов’язували військових передавати їм кошти, які вони офіційно отримували у військовій частині.

Така схема діяла з липня 2024 по березень 2025 року.

У Львові викрили керівництво військової частини Фото: державне бюро розслідувань

Як пише пресслужба Генеральної прокуратури, від час обшуків у фігурантів вилучили понад 20 тисяч євро, майже 22 тисячі доларів, понад 13 тисяч злотих, мобільні телефони, жорсткі диски, відеореєстратори камер відеоспостереження, чорнові записи та інші речові докази.

У Львові викрили керівництво військової частини Фото: державне бюро розслідувань

Підозри отримали двоє заступників командира військової частини та двоє командирів рот. Усім чотирьом посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Правоохоронці подали до суду клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від виконання службових обовʼязків.

Розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб та завдані державі збитки.

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