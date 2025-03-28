Необычная активизация: поля под Купянском атаковали 13 бронемашин ВС РФ (видео)

Бойцы 77 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск показали бои на востоке, когда враг бросил вперед колонну из 13 бронемашин. Штурм подразделений Вооруженных сил Российской Федерации состоялся возле села под Купянском. В итоге россияне отступили, потеряв живую силу и технику, рассказали украинцы.

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О деталях боя под Купянском говорится в заметке 77 ОАэМБр ВСУ на странице Facebook.

Видео с кадрами боя на востоке появилось на странице бригады днем 28 марта. Бойцы сообщили, что отбили атаку ВС РФ, которая состоялась 27 марта и длилась четыре часа — с 6 по 10 часов. Россияне двинулись в атаку на 13 единицах техники — 12 БМП и одном танке, говорится в заметке. Кроме того, наступление сопровождалось ударами РСЗО, минометов, артиллерии, управляемых авиабомб, FPV-дронов и сбросами взрывчатки.

На записи можно увидеть, как российские бронемашины мчатся вперед по полям или заболоченным дорогам. В кадр попадают машины, защищенные решетками. Украинцы объяснили, как отражали атаку. Сначала российские БМП подрывались на минах. Затем по российской технике начали работать беспилотники — взрывали, несмотря на броню. Также происходила "охота на живую силу", которая пряталась между деревьев, но попала под сбросы взрывчатки. 77 ОАэМБр подытожила, что уничтожены все 13 бронемашин и обезврежены 88 солдат ВС РФ (60 погибли, 28 ранены).

Бои на востоке — аналитики и Генштаб о ситуации под Купянском

Аналитики проекта DeepState обратили внимание на видео бойцов 77 бригады. Они отметили, что ВС РФ собрали колонну дефицитной бронетехники, затем потеряли ее и, вероятно, вернется к пехотным штурмам.

"Довольно необычная активизация за последнее время по отрезку Загрызово-Лозовая", — говорится в заметке DeepState.

На карте аналитиков видим, что попытка атаки ВС РФ состоялась к югу от Купянска. Расстояние от Лозовой до реки Северский Донец — около 6 км.

Бои на востоке — ситуации на Купянском направлении 28 марта Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 16:00 28 марта сообщил, что под Купянском состоялось три атаки ВС РФ. Командование назвало села, которые атаковали россияне — это Загрызово и Богуславка. Указанные населенные пункты расположены рядом с Лозовой, о которой рассказала 77 бригада.

Отметим, в феврале 2025 года издание Forbes предупредило о намерении российского командования атаковать Купянск. Согласно данным издания, ВС РФ перебросили на данный отрезок 1 танковую армию. Журналисты отметили, что впереди у россиян — река Оскол, которая помешает быстрым штурмам. Впрочем, враг будет строить понтоны, за которыми будут охотиться украинские ВВС. При этом собеседники издания из группы Frontelligence Insight отметили, что их беспокоит активизация россиян, поскольку Москва хочет вернуть утраченный Купянск.

Напоминаем, 27 марта аналитики DeepState рассказали о ситуации под Покровском и сотне россиян, которые проникли в небольшое село на западном фланге.