Незвична активізація: поля під Куп'янськом атакували 13 бронемашин ЗС РФ (відео)

Бійці 77 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ показали бої на сході, коли ворог кинув вперед колону з 13 бронемашин. Штурм підрозділів Збройних сил Російської Федерації відбувся біля села під Куп'янськом. У підсумку росіяни відступили, втративши живу силу і техніку, розповіли українці.

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Про деталі бою під Куп'янськом ідеться у дописі 77 ОАеМБр ЗСУ на сторінці Facebook.

Відео з кадрами бою на сході з'явилось на сторінці бригади вдень 28 березня. Бійці повідомили, що відбили атаку ЗС РФ, яка відбулась 27 березня та тривала чотири години — з 6 по 10 год. Росіяни рушили в атаку на 13 одиницях техніки — 12 БМП та одному танку, ідеться у дописі. Крім того, наступ супроводжувався ударами РСЗВ, мінометів, артилерії, керованих авіабомб, FPV-дронів та скидами вибухівки.

На записі можна побачити, як російські бронемашини мчать вперед полями або заболоченими дорогами. У кадр потрапляють машини, захищені решітками. Українці пояснили, як відбивали атаку. Спершу російські БМП підривались на мінах. Потім по російській техніці почали працювати безпілотники — підривали, не зважаючи на броню. Також відбувалось "полювання на живу силу", яка ховалась між дерев, але потрапила під скиди вибухівки. 77 ОАеМБр підсумувала, що знищено усі 13 бронемашин та знешкоджено 88 солдатів ЗС РФ (60 загинуло, 28 поранено).

Бої на сході — аналітики та Генштаб про ситуацію під Куп'янськом

Аналітики проєкту DeepState звернули увагу на відео бійців 77 бригади. Вони зауважили, що ЗС РФ зібрали колону дефіцитної бронетехніки, потім втратили її і, ймовірно, повернуться до піхотних штурмів.

"Доволі незвичайна активізація за останній час по відтинку Загризове-Лозова", — ідеться у дописі DeepState.

На карті аналітиків бачимо, що спроба атаки ЗС РФ відбулась на південь від Куп'янська. Відстань від Лозової до річки Сіверський Донець — близько 6 км.

Бої на сході - ситуації на Куп'янському напрямку 28 березня Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 16:00 28 березня повідомив, що під Куп'янськом відбулось три атаки ЗС РФ. Командування назвало села, які атакували росіяни — це Загризове та Богуславка. Вказані населені пункти розташовані поруч з Лозовою, про яку розповіла 77 бригада.

Зазначимо, в лютому 2025 року видання Forbes попередило про намір російського командування атакувати Куп'янськ. Згідно з даними видання, ЗС РФ перекинули на даний відтинок 1 танкову армію. Журналісти зауважили, що попереду у росіян — річка Оскіл, яка завадить швидким штурмам. Втім, ворог будуватиме понтони, за якими полюватимуть українські ВПС. При цьому співрозмовники видання з групи Frontelligence Insight зауважили, що їх турбує активізація росіян, оскільки Москва хоче повернути втрачений Куп'янськ.

Нагадуємо, 27 березня аналітики DeepState розповіли про ситуацію під Покровськом і сотню росіян, які проникли у невелике село на західному фланзі.