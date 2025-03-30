Коллаборанты, сидящие в колониях, получают зарплату: Золкин рассказал подробности (видео)

Осужденные коллаборанты, работающие на производстве в украинских колониях, получают минимальную заработную плату в размере 8 тысяч гривен.

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Об этом в рамках проекта "Хочу к своим" рассказал журналист Владимир Золкин.

Люди, которые ранее сознательно работали на врага и подрывали суверенитет Украины, отбывая наказание сейчас получают минимальную зарплату в 8 тысяч гривен.

На полученные деньги предатели покупают нужные им вещи и продукты питания в местном магазине при Каменской исправительной колонии №101.

Кроме того, люди старшего возраста, отбывающие наказание за коллаборационную деятельность по ст. 111 и которым до выхода на пенсии осталось не так много времени, в местах лишения свободы также "зарабатывают" страховой стаж. При этом, как выяснилось, если они уже не могут полноценно работать по состоянию здоровья, их ставят на "легкий труд", к примеру по благоустройству территории.

Если же уже действующий пенсионер будет трудоустроен на производство, то в таком случае он лишится пенсии, согласно законодательству. Поэтому, рассказал Владимир Золкин, люди на пенсии также не работают.

Журналист также показал быт в колонии. К примеру, у них есть комната, где можно приготовить себе что-нибудь из приобретенных продуктов или того, что они получают в посылках. Есть также библиотека с украинской литературой и комната для звонков.

При этом, как рассказали сотрудники колонии, ранее коллаборанты отказывались снимать головные уборы во время минуты молчания в память погибших в войне. Однако их уже "перевоспитали".

Напомним, в январе в городе Измаил Одесской области СБУ провела задержание 26-летнего парня. Молодой человек ходил, который для конспирации отрастил длинные волосы, в женской одежде следил за локациями ВСУ и передавал их координаты российским кураторам.

Также Фокус писал, что Служба безопасности разоблачила "крысу" в своих рядах. Топ-руководитель СБУ, который с 2016 года возглавлял штаб Антитеррористического центра СБ Украины, был шпионом России.