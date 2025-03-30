Колаборанти, які сидять у колоніях, отримують зарплату: Золкін розповів подробиці (відео)

Засуджені колаборанти, які працюють на виробництві в українських колоніях, отримують мінімальну заробітну плату в розмірі 8 тисяч гривень.

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Про це в рамках проєкту "Хочу до своїх" розповів журналіст Володимир Золкін.

Люди, які раніше свідомо працювали на ворога і підривали суверенітет України, відбуваючи покарання, зараз отримують мінімальну зарплату у 8 тисяч гривень.

На отримані гроші зрадники купують потрібні їм речі та продукти харчування в місцевому магазині при Кам'янській виправній колонії №101.

Крім того, люди старшого віку, які відбувають покарання за колабораційну діяльність за ст. 111 і яким до виходу на пенсію залишилося не так багато часу, у місцях позбавлення волі також "заробляють" страховий стаж. При цьому, як з'ясувалося, якщо вони вже не можуть повноцінно працювати за станом здоров'я, їх ставлять на "легку працю", приміром із благоустрою території.

Якщо ж уже діючий пенсіонер буде працевлаштований на виробництво, то в такому разі він позбудеться пенсії, згідно із законодавством. Тому, розповів Володимир Золкін, люди на пенсії також не працюють.

Журналіст також показав побут у колонії. Приміром, у них є кімната, де можна приготувати собі що-небудь із придбаних продуктів або того, що вони отримують у посилках. Є також бібліотека з українською літературою і кімната для дзвінків.

Водночас, як розповіли співробітники колонії, раніше колаборанти відмовлялися знімати головні убори під час хвилини мовчання в пам'ять загиблих у війні. Однак їх уже "перевиховували".

Нагадаємо, у січні в місті Ізмаїл Одеської області СБУ провела затримання 26-річного хлопця. Молодий чоловік ходив, який для конспірації відростив довге волосся, у жіночому одязі слідкував за локаціями ЗСУ та передавав їхні координати російським кураторам.

Також Фокус писав, що Служба безпеки викрила "щура" у своїх лавах. Топ-керівник СБУ, який з 2016 року очолював штаб Антитерористичного центру СБ України, був шпигуном Росії.