Записал видео с окровавленным лицом: в ТЦК Житомира объяснили ситуацию с "избитым" мужчиной

В Житомире произошел инцидент между работниками ТЦК и военнообязанным 34-летним мужчиной. Последний записал видео, где он с окровавленным лицом жалуется, что ему стало плохо, а работники терцентра отказались вызвать врача.

Related video

В Житомирском областном ТЦК и СП объяснили ситуацию.

Там говорят, что 34-летнего Матвийчука М. А. правоохранители задержали за нарушение правил воинского учета, поскольку он был объявлен в розыск. Его доставили в ТЦК для составления протокола и прохождения военно-врачебной комиссии, которой впоследствии он был признан годным к военной службе.

"Мужчина во время пребывания на сборном пункте заявил, что ему стало плохо. В тот же период рядом со зданием территориального центра комплектования и социальной поддержки находились родные мужчины, которые заблаговременно вызвали скорую. Врачи кареты скорой осмотрели мужчину и сообщили военнослужащим ТЦК, что угрозы его жизни и здоровью нет", — пояснили в ТЦК.

Указанные действия гражданина, включая распространение им видео на котором он со следами крови на лице, но без следов применения силы заявляет об избиении, и действий его родных, которые заблаговременно вызвали скорую, в ТЦК назвали такими, которые имеют признаки манипуляции.

Также сообщается, что мужчина направлен в учебный центр для дальнейшего обучения и прохождения военной службы.

Ранее в сети обнародовали видео, на котором мужчина с окровавленным лицом рассказал, что ему работники ТЦК отказали в возможности получения медицинской помощи из-за язвы.

Напомним, что 27 марта сообщалось, что в Виннице работница ТЦК душила мужчину за отказ подписывать анкету.

23 марта сообщалось, что работники ТЦК избили пенсионерку в Киеве, которая отбивала военнообязанного.