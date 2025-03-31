Записав відео зі скривавленим обличчям: у ТЦК Житомира пояснили ситуацію з "побитим" чоловіком

У Житомирі стався інцидент між працівниками ТЦК та військовозобов'язаним 34-річним чоловіком. Останній записав відео, де він зі скривавленим обличчям скаржиться, що йому стало зле, а працівники терцентру відмовилися викликати лікаря.

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В Житомирському обласному ТЦК та СП пояснили ситуацію.

Там кажуть, що 34-річного Матвійчука М. О. правоохоронці затримали за порушення правил військового обліку, оскільки він був оголошений у розшук. Його доправили до ТЦК для складання протоколу і проходження військово-лікарської комісії, якою згодом він був визнаний придатним до військової служби.

"Чоловік під час перебування на збірному пункті заявив, що йому стало зле. В той же період поряд з будівлею територіального центру комплектування та соціальної підтримки перебували рідні чоловіка, які завчасно викликали швидку. Лікарі карети швидкої оглянули чоловіка та повідомили військовослужбовців ТЦК, що загрози його життю і здоров’ю не має", — пояснили в ТЦК.

Зазначені дії громадянина, включно з поширенням ним відео на якому він зі слідами крові на обличчі, але без слідів застосування сили заявляє про побиття, та дій його рідних які завчасно викликали швидку, в ТЦК назвали такими, які мають ознаки маніпуляції.

Також повідомляється, що чоловік направлений до навчального центру для подальшого навчання та проходження військової служби.

Раніше в мережі оприлюднили відео, на якому чоловік зі скривавленим обличчям розповів, що йому працівники ТЦК відмовили у можливості отримання медичної допомоги через виразку.

Нагадаємо, що 27 березня повідомлялося, що у Вінниці працівниця ТЦК душила чоловіка за відмову підписувати анкету.

23 березня повідомлялося, що працівники ТЦК побили пенсіонерку в Києві, яка відбивала військовозобов'язаного.