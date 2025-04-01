Дрон-дробовик сбивает российские БПЛА: бойцы ВСУ показали видео с фронта

Украинские военные поражают дроны ВС РФ беспилотником-дробовиком буквально с одного выстрела. Именно дробь, а не пули, наносит цели значительный урон.

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Видео стрельбы показали бойцы 2-го механизированного батальона (МБ) 30-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ.

"Один из основных средств поражения противника, наиболее донимающий наших защитников, это дроны. Уничтожение дронов является одним из приоритетов в 2-м МБ 30-й ОМБр", — заметили военные.

На кадрах можно увидеть нарезку успешных попыток сбивания беспилотников ВС РФ огнестрельным оружием. Как правило, специалистам из 2-го МБ хватает для поражения цели одного выстрела. Если вражеский дрон запустили со взрывчаткой, после выстрела она активируется в воздухе.

Об использовании дронов-дробовиков стало известно еще в апреле 2024 года. Тогда Украина заказала для армии четыре тысячи дробовиков компании Hatsan.

Украинские специалисты устанавливали на дроны автоматы АК-74 для стрельбы по пехоте оккупантов. В настоящее время данная разработка не получила широкого распространения.

Фокус ранее писал, что автоматическое оружие типа АК-74 даст меньшую вероятность поражения FPV-дрона.

Напомним, 413 отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" с помощью дрона обнаружил и обезвредил тяжелую огнеметную систему ВС РФ ТОС-1А "Солнцепек".

Инженеры из Украины смогли создать радиопеленгатор, который находит излучатели от наземных станций управления дронами и комплексов радиоэлектронной борьбы армии России.