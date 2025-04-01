Дрон-дробовик збиває російські БПЛА: бійці ЗСУ показали відео з фронту

Українські військові вражають дрони ЗС РФ безпілотником-дробовиком буквально з одного пострілу. Саме дріб, а не кулі, завдає цілі значної шкоди.

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Відео стрільби показали бійці 2-го механізованого батальйону (МБ) 30-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ЗСУ.

"Один з основних засобів ураження противника, який найбільше дошкуляє нашим захисникам, це дрони. Знищення дронів є одним із пріоритетів у 2-му МБ 30-ї ОМБр", — зауважили військові.

На кадрах можна побачити нарізку успішних спроб збивання безпілотників ЗС РФ вогнепальною зброєю. Як правило, фахівцям із 2-го МБ вистачає для ураження цілі одного пострілу. Якщо ворожий дрон запустили з вибухівкою, після пострілу вона активується в повітрі.

Про використання дронів-дробовиків стало відомо ще у квітні 2024 року. Тоді Україна замовила для армії чотири тисячі дробовиків компанії Hatsan.

Українські фахівці встановлювали на дрони автомати АК-74 для стрільби по піхоті окупантів. Наразі ця розробка не набула широкого поширення.

Фокус раніше писав, що автоматична зброя типу АК-74 дасть меншу ймовірність ураження FPV-дрона.

Нагадаємо, 413 окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" за допомогою дрона виявив і знешкодив важку вогнеметну систему ЗС РФ ТОС-1А "Солнцепек".

Інженери з України змогли створити радіопеленгатор, який знаходить випромінювачі від наземних станцій управління дронами і комплексів радіоелектронної боротьби армії Росії.