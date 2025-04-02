Работали в Азии более 30 лет: Британия передает ВСУ вертолеты Puma HC.2 (фото)

Великобритания передает Украине транспортные вертолеты Puma HC.2. В конце марта их вывели из эксплуатации Королевских военно-воздушных сил.

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Об этом сообщили источники профильного издания Avions Légendaires.

Министерство обороны Британии решило отправить Украине безвозмездно от 8 до 10 вертолетов Puma. Технику сняли с эксплуатации 31 марта 2025 года, она усилит операции по десантированию и медицинской эвакуации.

Вертолеты применялись в операциях в Юго-Восточной Азии

Последним местом службы вертолетов была 33-я и 230-я экспедиционные эскадрильи. Машины применялись в операциях в Юго-Восточной Азии с 1971 года и были развернуты в Брунее.

Вертолеты обладают возможностью ночных тактических полетов — в них вмещается до 15 экипированных солдат, а также имеется новейшая система защиты от ракетных атак с земли.

Собеседники добавил, что несколько дней назад Португалия отправила Украине восемь вертолетов Puma в стандарте SA.330J. Известно также, что Франция рассматривает возможность поставки снятых с вооружения вертолетов.

Напомним, ВСУ смогли ударом из РСЗО HIMARS сильно повредить четыре вертолета ВС РФ. Два транспортных Ми-8 и два боевых Ка-52 получили критические повреждения.

Фокус также писал о гибели троих российских пропагандистов от удара Himars. Группа журналистов выехала на съемку репортажа возле Купянска и Кременной.