Працювали в Азії понад 30 років: Британія передає ЗСУ вертольоти Puma HC.2 (фото)

Велика Британія передає Україні транспортні вертольоти Puma HC.2. Наприкінці березня їх вивели з експлуатації Королівських військово-повітряних сил.

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Про це повідомили джерела профільного видання Avions Légendaires.

Міністерство оборони Британії вирішило відправити Україні безоплатно від 8 до 10 вертольотів Puma. Техніку зняли з експлуатації 31 березня 2025 року, вона посилить операції з десантування та медичної евакуації.

Вертольоти застосовувалися в операціях у Південно-Східній Азії

Останнім місцем служби вертольотів була 33-тя і 230-та експедиційні ескадрильї. Машини застосовувалися в операціях у Південно-Східній Азії з 1971 року і були розгорнуті в Брунеї.

Вертольоти мають можливість нічних тактичних польотів — у них вміщається до 15 екіпірованих солдатів, а також є новітня система захисту від ракетних атак із землі.

Співрозмовники додали, що кілька днів тому Португалія відправила Україні вісім вертольотів Puma у стандарті SA.330J. Відомо також, що Франція розглядає можливість постачання знятих з озброєння вертольотів.

Нагадаємо, ЗСУ змогли ударом з РСЗВ HIMARS сильно пошкодити чотири вертольоти ЗС РФ. Два транспортних Мі-8 і два бойових Ка-52 зазнали критичних пошкоджень.

Фокус також писав про загибель трьох російських пропагандистів від удару Himars. Група журналістів виїхала на зйомку репортажу біля Куп'янська та Кремінної.