В Украине замечен новый тип российских ударных БПЛА, — "Флеш" (фото)
После недавних атак на Сумы был выявлен новый тип российского ударного беспилотника. Специалист в области военных радиотехнологий военнослужащий Сергей Бескрестнов отметил, что неизвестный аппарат сделан технологично и качественно.
Обломки российского дрона были зафиксированы и проанализированы украинским экспертом с позывным "Флеш", который в своем Telegram-канале обнародовал соответствующие фотографии. При этом он написал, что этот тип БПЛА уже неоднократно атаковал Сумы.
Судя по опубликованным изображениям, беспилотник имеет компоновку толкающего типа, с пропеллером, установленным в задней части. Корпус выполнен из композитных материалов, вероятно, с углеродным усилением, что соответствует современным тенденциям в создании малозатратных дронов-камикадзе.
На корпусе беспилотника нанесена маркировка "VZU 1.1538", что может указывать на его серийное производство или принадлежность к ограниченной партии.
"Это новый тип ударного БПЛА, который сделан в Российской Федерации. Сделан серийно, технологично и качественно", — написал Бескрестнов.
Компактные размеры и структура позволяют отнести этот беспилотник к классу одноразовых ударных дронов, предназначенных для нанесения точечных ударов с бортовым взрывным зарядом.
Как было отмечено в Defence Blog, новый образец свидетельствует о растущей зависимости России от отечественных беспилотников, дополняющих импортные платформы, такие как Shahed-136. Российские войска продолжают активно применять дроны-камикадзе для атак на украинские военные объекты, инфраструктуру и городские центры, особенно вблизи линии фронта.
И хотя украинские официальные лица пока не дали комментариев по поводу этого БПЛА, анализ из открытых источников указывает на возможную тенденцию к массовому производству недорогих ударных дронов, интегрированных в оборонно-промышленный комплекс России.
Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотников начали использовать на поле боя самодельные боеприпасы, содержащие опасные химические вещества. В основе таких устройств лежат ампулы с токсичными веществами, такими как хлорацетофенон и "газ Сирень".