В Украине замечен новый тип российских ударных БПЛА, — "Флеш" (фото)

После недавних атак на Сумы был выявлен новый тип российского ударного беспилотника. Специалист в области военных радиотехнологий военнослужащий Сергей Бескрестнов отметил, что неизвестный аппарат сделан технологично и качественно.

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Обломки российского дрона были зафиксированы и проанализированы украинским экспертом с позывным "Флеш", который в своем Telegram-канале обнародовал соответствующие фотографии. При этом он написал, что этот тип БПЛА уже неоднократно атаковал Сумы.

Судя по опубликованным изображениям, беспилотник имеет компоновку толкающего типа, с пропеллером, установленным в задней части. Корпус выполнен из композитных материалов, вероятно, с углеродным усилением, что соответствует современным тенденциям в создании малозатратных дронов-камикадзе.

Неизвестный БПЛА ВС РФ Неизвестный БПЛА ВС РФ Неизвестный БПЛА ВС РФ Неизвестный БПЛА ВС РФ Неизвестный БПЛА ВС РФ Неизвестный БПЛА ВС РФ

На корпусе беспилотника нанесена маркировка "VZU 1.1538", что может указывать на его серийное производство или принадлежность к ограниченной партии.

"Это новый тип ударного БПЛА, который сделан в Российской Федерации. Сделан серийно, технологично и качественно", — написал Бескрестнов.

Компактные размеры и структура позволяют отнести этот беспилотник к классу одноразовых ударных дронов, предназначенных для нанесения точечных ударов с бортовым взрывным зарядом.

Как было отмечено в Defence Blog, новый образец свидетельствует о растущей зависимости России от отечественных беспилотников, дополняющих импортные платформы, такие как Shahed-136. Российские войска продолжают активно применять дроны-камикадзе для атак на украинские военные объекты, инфраструктуру и городские центры, особенно вблизи линии фронта.

И хотя украинские официальные лица пока не дали комментариев по поводу этого БПЛА, анализ из открытых источников указывает на возможную тенденцию к массовому производству недорогих ударных дронов, интегрированных в оборонно-промышленный комплекс России.

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотников начали использовать на поле боя самодельные боеприпасы, содержащие опасные химические вещества. В основе таких устройств лежат ампулы с токсичными веществами, такими как хлорацетофенон и "газ Сирень".