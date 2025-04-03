В Україні помічено новий тип російських ударних БПЛА, — "Флеш" (фото)

Після нещодавніх атак на Суми було виявлено новий тип російського ударного безпілотника. Фахівець у галузі військових радіотехнологій військовослужбовець Сергій Безкрестнов зазначив, що невідомий апарат зроблений технологічно і якісно.

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Уламки російського дрона були зафіксовані та проаналізовані українським експертом із позивним "Флеш", який у своєму Telegram-каналі оприлюднив відповідні фотографії. При цьому він написав, що цей тип БПЛА вже неодноразово атакував Суми.

Судячи з опублікованих зображень, безпілотник має компонування штовхаючого типу, з пропелером, встановленим у задній частині. Корпус виконано з композитних матеріалів, ймовірно, з вуглецевим посиленням, що відповідає сучасним тенденціям у створенні малозатратних дронів-камікадзе.

Невідомий БПЛА ЗС РФ Невідомий БПЛА ЗС РФ Невідомий БПЛА ЗС РФ Невідомий БПЛА ЗС РФ Невідомий БПЛА ЗС РФ Невідомий БПЛА ЗС РФ

На корпусі безпілотника нанесено маркування "VZU 1.1538", що може вказувати на його серійне виробництво або приналежність до обмеженої партії.

"Це новий тип ударного БПЛА, який зроблено в Російській Федерації. Зроблений серійно, технологічно і якісно", — написав Бескрестнов.

Компактні розміри та структура дають змогу віднести цей безпілотник до класу одноразових ударних дронів, призначених для завдавання точкових ударів із бортовим вибуховим зарядом.

Як було зазначено в Defence Blog, новий зразок свідчить про зростаючу залежність Росії від вітчизняних безпілотників, що доповнюють імпортні платформи, такі як Shahed-136. Російські війська продовжують активно застосовувати дрони-камікадзе для атак на українські військові об'єкти, інфраструктуру та міські центри, особливо поблизу лінії фронту.

І хоча українські офіційні особи поки що не дали коментарів з приводу цього БПЛА, аналіз з відкритих джерел вказує на можливу тенденцію до масового виробництва недорогих ударних дронів, інтегрованих в оборонно-промисловий комплекс Росії.

Раніше повідомлялося, що російські оператори безпілотників почали використовувати на полі бою саморобні боєприпаси, що містять небезпечні хімічні речовини. В основі таких пристроїв лежать ампули з токсичними речовинами, такими як хлорацетофенон і "газ Сирень".