В Україні помічено новий тип російських ударних БПЛА, — "Флеш" (фото)
Після нещодавніх атак на Суми було виявлено новий тип російського ударного безпілотника. Фахівець у галузі військових радіотехнологій військовослужбовець Сергій Безкрестнов зазначив, що невідомий апарат зроблений технологічно і якісно.
Уламки російського дрона були зафіксовані та проаналізовані українським експертом із позивним "Флеш", який у своєму Telegram-каналі оприлюднив відповідні фотографії. При цьому він написав, що цей тип БПЛА вже неодноразово атакував Суми.
Судячи з опублікованих зображень, безпілотник має компонування штовхаючого типу, з пропелером, встановленим у задній частині. Корпус виконано з композитних матеріалів, ймовірно, з вуглецевим посиленням, що відповідає сучасним тенденціям у створенні малозатратних дронів-камікадзе.
На корпусі безпілотника нанесено маркування "VZU 1.1538", що може вказувати на його серійне виробництво або приналежність до обмеженої партії.
"Це новий тип ударного БПЛА, який зроблено в Російській Федерації. Зроблений серійно, технологічно і якісно", — написав Бескрестнов.
Компактні розміри та структура дають змогу віднести цей безпілотник до класу одноразових ударних дронів, призначених для завдавання точкових ударів із бортовим вибуховим зарядом.
Як було зазначено в Defence Blog, новий зразок свідчить про зростаючу залежність Росії від вітчизняних безпілотників, що доповнюють імпортні платформи, такі як Shahed-136. Російські війська продовжують активно застосовувати дрони-камікадзе для атак на українські військові об'єкти, інфраструктуру та міські центри, особливо поблизу лінії фронту.
І хоча українські офіційні особи поки що не дали коментарів з приводу цього БПЛА, аналіз з відкритих джерел вказує на можливу тенденцію до масового виробництва недорогих ударних дронів, інтегрованих в оборонно-промисловий комплекс Росії.
Раніше повідомлялося, що російські оператори безпілотників почали використовувати на полі бою саморобні боєприпаси, що містять небезпечні хімічні речовини. В основі таких пристроїв лежать ампули з токсичними речовинами, такими як хлорацетофенон і "газ Сирень".