Провал обороны Харьковской области: экс-комбату Лапину присудили домашний арест (фото)

Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи бывшего командира 415-го отдельного стрелкового батальона Илью Лапина. Военного обвиняют в халатности во время наступления войск РФ на Харьковскую область.

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Об этом сообщило "Суспільне" по итогам судебного заседания.

Генерал проходил обвиняемым по делу о халатности во время наступления российских оккупантов на Харьковскую область в мае 2024 года. Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест до 20 мая. Лапин будет проживать в садовом товариществе Вышгородского района, говорится в сообщении.

Суд учел преклонный возраст Лапина и его многочисленные заболевания

Офис Генерального прокурора Украины продолжает вести процессуальное руководство по уголовному производству по факту халатного отношения военных к службе и самовольному оставлению поля боя во время обороны Харьковской области.

Учитывая преклонный возраст Лапина, многочисленные заболевания и ухудшение состояния здоровья, ему избрали меру пресечения, которая не связана с содержанием под стражей, сообщили прокуроры.

Экс-комбат может покидать домовладение для проведения лечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Дело про оборону Харьковской области: что с другими подозреваемыми?

Кроме Лапина, подозреваемыми проходят командующий ОТУ "Харьков" Юрий Галушкин и экс-командир 125-й отдельной бригады теробороны Артур Горбенко. Трое высокопоставленных военных стали первыми, кого судили за боевые операции за время большой войны с РФ.

Галушкин по решению Печерского райсуда пробудет под стражей до 22 апреля. Его адвокат Дмитрий Круговой сказал, что 7 апреля подаст жалобу на постановление о продлении содержания под стражей.

Киевский апелляционный суд изменил Артуру Горбенко меру пресечения — домашний арест до 20 марта вместо содержания под стражей еще в феврале текущего года.

Госбюро расследований считает, что подозреваемые не построили фортификации на вверенных им позициях и не организовали управление подразделениями во время боевых действий.

Напомним, бойцы бригады "Месть" смогли уничтожить две самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" ВС РФ под Харьковом.

Фокус ранее сообщал о возможном привлечении северокорейских военных к войне на территории Украины. В Крым завезли несколько самоходных артустановок "Коксан" из КНДР.