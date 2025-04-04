Провал оборони Харківської області: екс-комбату Лапіну присудили домашній арешт (фото)

Печерський районний суд Києва відпустив з-під варти колишнього командира 415-го окремого стрілецького батальйону Іллю Лапіна. Військового обвинувачують у недбалості під час наступу військ РФ на Харківську область.

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Про це повідомило "Суспільне" за підсумками судового засідання.

Генерал проходив обвинуваченим у справі про недбалість під час наступу російських окупантів на Харківську область у травні 2024 року. Суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт до 20 травня. Лапін проживатиме в садовому товаристві Вишгородського району, ідеться в повідомленні.

Суд врахував похилий вік Лапіна та його численні захворювання

Офіс Генерального прокурора України продовжує вести процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом недбалого ставлення військових до служби та самовільного залишення поля бою під час оборони Харківської області.

З огляду на похилий вік Лапіна, численні захворювання та погіршення стану здоров'я, йому обрали запобіжний захід, який не пов'язаний із триманням під вартою, повідомили прокурори.

Екс-комбат може залишати домоволодіння для проведення лікування. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Справа про оборону Харківської області: що з іншими підозрюваними?

Крім Лапіна, підозрюваними проходять командувач ОТГ "Харків" Юрій Галушкін та екскомандир 125-ї окремої бригади тероборони Артур Горбенко. Троє високопоставлених військових стали першими, кого судили за бойові операції за час великої війни з РФ.

Галушкін за рішенням Печерського райсуду пробуде під вартою до 22 квітня. Його адвокат Дмитро Круговий сказав, що 7 квітня подасть скаргу на постанову про продовження тримання під вартою.

Київський апеляційний суд змінив Артуру Горбенку запобіжний захід — домашній арешт до 20 березня замість тримання під вартою ще в лютому поточного року.

Держбюро розслідувань вважає, що підозрювані не побудували фортифікації на ввірених їм позиціях і не організували управління підрозділами під час бойових дій.

Нагадаємо, бійці бригади "Помста" змогли знищити дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт-С" ЗС РФ під Харковом.

Фокус раніше повідомляв про можливе залучення північнокорейських військових до війни на території України. До Криму завезли кілька самохідних артустановок "Коксан" із КНДР.