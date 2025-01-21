Провал оборони Харківської області: екскомбата Іллю Лапіна взяли під варту (фото)

Колишнього командира 415-го окремого стрілецького батальйону Іллю Лапіна звинувачують у недбалості під час бойових дій на Харківщині в травні 2024 року. Його адвокат наполягає на тому, що військовий робив усе для порятунку життя людей.

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У Печерському районному суді Києва 21 січня відбулися слухання у справі трьох високопоставлених військових. Їх підозрюють у недбалості, через що російські окупанти захопили частину Харківської області в травні 2024 року, повідомило "Суспільне".

Спочатку суд обрав запобіжний захід підозрюваному колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ Іллі Лапіну. Сам Лапін розповів, що зараз працює волонтером. Тепер його утримуватимуть під вартою 60 днів. Лапін виступив проти такого рішення, його адвокат Юрій Кривко збирається подавати апеляцію на рішення суду.

Полковник Ілля Лапін під час слухання суду про обрання йому запобіжного заходу

"Мій підзахисний у залі суду намагався довести, що робив усе для порятунку життя людей. Він повів із певної бойової ділянки людей, вважаючи, що потрібно врятувати їхнє життя. Це було 10 травня 2024 року. Це не відступ, а маневр", — сказав Кривко.

Далі розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому командувачу ОТУ "Харків" Юрію Галушкіну. Адвокат Михайло Величко сказав, що вони наполягатимуть на відкритому засіданні і проситимуть відмовити в будь-якому запобіжному заході.

Суд ухвалив рішення провести закрите засідання щодо обрання запобіжного заходу Юрію Галушкіну

За його словами, Галушкіна звільнено з лав ЗСУ за станом здоров'я 2024 року, зараз він працює в "Укроборонпромі". Суд ухвалив рішення провести закрите засідання.

Третім підозрюваним є екскомандир 125-ї окремої бригади тероборони Артур Горбенко, але рішення щодо нього суд ще не ухвалив.

Державне бюро розслідувань заявило, що особи, яким оголошено підозру, не забезпечили фортифікаційне інженерне облаштування позицій у смузі оборони, а також належну організацію та управління підрозділами під час боїв.

"Їхня діяльність призвела до відступу і здачі противнику позицій на Харківщині. Події, як і доказова база та свідчення — все це ведеться в умовах воєнного стану та в зоні бойових дій", — пояснила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

За її словами, у межах справи допитували "сотні, якщо не тисячі осіб".

Нагадаємо, начальник Київського районного ТЦК Харкова Олександр Чепурний скаржився, що в місті залишилися лише невмотивовані до служби в армії. За його словами, Рада оборони прифронтового регіону створює патрулі ТЦК із поліцією.

Російські диверсанти, за словами речника оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгена Романова, не припиняють спроб заходу на територію Вовчанського агрегатного заводу. Авіабомбардування, удари артилерією та FPV-дронами тривають.