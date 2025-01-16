Российские ДРГ постоянно пытаются проникнуть на Волчанский агрегатный завод, — ОТУ "Харьков"

По словам спикера Евгения Романова, оккупанты постоянно пытаются обстреливать территорию, однако качество северокорейских атак является низким.

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Российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются проникнуть на территорию Волчанского агрегатного завода. Однако Силы обороны контролируют эту территорию и держат оборону несмотря на постоянные обстрелы. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов в эфире "Киев24".

Он отметил, что оккупанты постоянно пытаются осуществлять давление на этом участке. Однако продвинуться и обеспечить всю логистику им очень трудно.

По словам Евгения Романова, наблюдается определенное уменьшение количества вражеских атак. Однако враг продолжает обстреливать эту территорию авиацией, артиллерией и FPV-дронами.

"Они применяют стандартные 152-мм северокорейские снаряды, но это качество снарядов является крайне низким. Они неточные, иногда они не срабатывают, иногда они уничтожают оккупантов, которые пытаются их применять", — добавил спикер ОТГ "Харьков".

Напомним, 24 сентября стало известно, что бойцы Главного управления разведки освободили Волчанский агрегатный завод. Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор". Бойцами проведена зачистка зданий завода.

Позже заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич отметил, что операция по освобождению готовилась очень давно. Долгое время завод был ловушкой для россиян.

В освобождении Волчанского агрегатного завода участвовал даже глава ГУР Кирилл Буданов. Он присутствовал на месте несколько суток и руководил операцией.