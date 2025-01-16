Російські ДРГ постійно намагаються проникнути на Вовчанський агрегатний завод, — ОТУ "Харків"

За словами речника Євгенія Романова, окупанти постійно намагаються обстрілювати територію, однак якість північнокорейських атак є низькою.

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Російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються проникнути на територію Вовчанського агрегатного заводу. Однак Сили оборони контролюють цю територію та тримають оборону попри постійні обстріли. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування "Харків" Євгеній Романов в ефірі "Київ24".

Він зазначив, що окупанти постійно намагаються здійснювати тиск на цій ділянці. Однак просунутись та забезпечити всю логістику їм дуже важко.

За словами Євгенія Романов, спостерігається певне зменшення кількості ворожих атак. Однак ворог продовжує обстрілювати цю територію авіацією, артилерією та FPV-дронами.

"Вони застосовують стандартні 152-мм північнокорейські снаряди, але ця якість снарядів є вкрай низькою. Вони неточні, іноді вони не спрацьовують, іноді вони нищать окупантів, які намагаються їх застосовувати", — додав речник ОТУ "Харків".

Нагадаємо, 24 вересня стало відомо, що бійці Головного управління розвідки звільнили Вовчанський агрегатний завод. Операцію провели спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор". Бійцями проведена зачистка будівель заводу.

Пізніше заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич зазначив, що операція зі звільнення готувалась дуже давно. Тривалий час завод був пасткою для росіян.

У звільненні Вовчанського агрегатного заводу брав участь навіть очільник ГУР Кирило Буданов. Він був присутній на місці кілька діб та керував операцією.