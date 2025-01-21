Провал обороны Харьковской области: экс-комбата Илью Лапина взяли под стражу (фото)

Бывшего командира 415-го отдельного стрелкового батальона Илью Лапина обвиняют в халатности во время боевых действий в Харьковской области в мае 2024 года. Его адвокат настаивает на том, что военный делал все для спасения жизни людей.

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В Печерском районном суде Киева 21 января прошли слушания по делу трех высокопоставленных военных. Их подозревают в халатности, из-за чего российские оккупанты захватили часть Харьковской области в мае 2024 года, сообщило "Суспільне".

Вначале суд выбрал меру пресечения подозреваемому бывшему командиру 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Илье Лапину. Сам Лапин рассказал, что сейчас работает волонтером. Теперь его будут содержать под стражей 60 дней. Лапин выступил против такого решения, его адвокат Юрий Кривко собирается подавать апелляцию на решение суда.

Полковник Илья Лапин во время слушания суда об избрании ему меры пресечения

"Мой подзащитный в зале суда пытался доказать, что делал все для спасения жизни людей. Он увел с определенного боевого участка людей, считая, что нужно спасти их жизнь. Это было 10 мая 2024 года. Это не отступление, а маневр", — сказал Кривко.

Далее началось заседание по избранию мере пресечения бывшему командующему ОТУ "Харьков" Юрию Галушкину. Адвокат Михаил Величко сказал, что они будут настаивать на открытом заседании и будут просить отказать в любом мере пресечения.

Суд принял решение провести закрытое заседание по избранию мере пресечения Юрию Галушкину

По его словам, Галушкин уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья в 2024 году, сейчас работает в "Укроборонпроме". Суд принял решение провести закрытое заседание.

Третьим подозреваемым является экс-командир 125-й отдельной бригады теробороны Артур Горбенко, но решение по нему суд еще не вынес.

Государственного бюро расследований заявило, что лица, которым объявлено подозрение, не обеспечили фортификационное инженерное обустройство позиций в полосе обороны, а также надлежащую организацию и управление подразделениями во время боев.

"Их деятельность привела к отступлению и сдаче противнику позиций на Харьковщине. События, как и доказательная база и свидетельства — все єто ведется в условиях военного положения и в зоне боевых действий", — пояснила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

По ее словам, в рамках дела допрашивали "сотни, если не тысячи человек".

Напомним, начальник Киевского районного ТЦК Харькова Александр Чепурной жаловался, что в городе остались лишь немотивированные к службе в армии. По его словам, Совет обороны прифронтового региона создает патрули ТЦК с полицией.

Российские диверсанты, по словам представителя оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгения Романова, не прекращают попыток захода на территорию Волчанского агрегатного завода. Авиабомбардировки, удары артиллерией и FPV-дронами продолжаются.