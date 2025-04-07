В российском оружии РФ впервые обнаружили запчасти из Индии, — ГУР

В российском оружии впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину были найдены компоненты индийского производства. Также установлено, что Россия фактически не использует американские запчасти.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Впервые в российском оружии обнаружили компонент индийского производства — тактовый буфер от Aura Semiconductor", — говорится в сообщении.

ГУР изучило почти 200 новых деталей и компонентов, которые применяются в 6 типах российского оружия. Среди них — CRP-антенна российского "Шахеда", баллистическая ракета КНДР KN-24, компьютер с ракеты Х-47 "Кинжал", а также беспилотники "Supercam S350", "Гербера" и Zala.

Так, в новых CRP-антеннах для ударного беспилотника "Герань-2" обнаружили только 2 чипа производства США, что свидетельствует о попытке России уменьшить свою зависимость от американских запчастей из-за санкций.

Также в "шахедах", которые РФ использовала для ударов по Украине в 2025 году, появились новые помехозащищенные антенны с маркировкой на китайском языке. В одной из таких антенн из 15 компонентов только два — производства американских компаний Texas Instruments и Linear Technologies.

ГУР установило, что большинство запчастей, которые использует РФ, китайского производства. Например, основной чип CRP-антенны, анализирующий входные сигналы и решающий, какие из них игнорировать, изготовлен компанией Beijing Microelectronics Technology Institute (BMTI).

Также производители еще двух компонентов окончательно не установлены, но в ГУР предполагают, что они тоже из Китая.

Напомним, что 30 сентября 2024 года сообщалось, что Силы обороны Украины начали применять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак ударных беспилотных аппаратов "Шахед".

В начале сентября украинский военный обозреватель Александр Коваленко констатировал, что украинская ПВО научилась разворачивать российские "Шахеды" туда, откуда они прилетели.