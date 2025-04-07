У російській зброї РФ вперше виявили запчастини з Індії, — ГУР

У російській зброї вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну були знайдені компоненти індійського виробництва. Також встановлено, що Росія фактично не використовує американські запчастини.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Вперше у російській зброї виявили компонент індійського виробництва — тактовий буфер від Aura Semiconductor", — йдеться в повідомленні.

ГУР вивчило майже 200 нових деталей і компонентів, які застосовуються у 6 типах російської зброї. Серед них — CRP-антена російського "Шахеда", балістична ракета КНДР KN-24, комп’ютер із ракети Х-47 "Кинджал", а також безпілотники "Supercam S350", "Гербера" та Zala.

Так, у нових CRP-антенах для ударного безпілотника "Герань-2" виявили лише 2 чіпи виробництва США, що свідчить про намагання Росії зменшити свою залежність від американських запчастин через санкції.

Також у "шахедах", які РФ використала для ударів по Україні у 2025 році, з’явились нові завадозахищені антени з маркуванням китайською мовою. В одній із таких антен із 15 компонентів лише два — виробництва американських компаній Texas Instruments та Linear Technologies.

ГУР встановило, що більшість запчастин, які використовує РФ, китайського виробництва. Наприклад, основний чіп CRP-антени, що аналізує вхідні сигнали й вирішує, які з них ігнорувати, виготовлений компанією Beijing Microelectronics Technology Institute (BMTI).

Також виробники ще двох компонентів остаточно не встановлені, але в ГУР припускають, що вони теж з Китаю.

Нагадаємо, що 30 вересня 2024 року повідомлялося, що Сили оборони України почали застосовувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для відбиття атак ударних безпілотних апаратів "Шахед".

На початку вересня український військовий оглядач Олександр Коваленко констатував, що українська ППО навчилася розвертати російські "Шахеди" туди, звідки вони прилетіли.