ВС РФ захватили большую часть Лисовки и Дачного: боец о боях на Покровском направлении

Российские оккупанты на Покровском направлении смогли захватить части Дачного и Лисовки. Также они используют ДРГ, чтобы продвинуться вглубь и пробуют "забегать" в окружающие села.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

По его информации, ВС РФ захватили восточную часть села Удачное и пытаются продвинуться дальше. здесь неоднократно фиксировались случаи захода ДРГ. В районе Котлиного, сообщает он, без изменений.

"Противник может добегать до села, однако, наши бойцы их уничтожают, так же в промке восточнее активизировались, пробуют зайти в восточную часть села, не удается. Также была поражена позиция хряков южнее населенного пункта Волково", — проинформировал "Мучной".

Также он отметил, что в районе Песчаного, враг стабилизировал участок фронта и делает акцент на Зверевом, но пока серьезной угрозы нет. В поселке Шевченко продолжаются бои на северных окраинах, здесь тоже инициатива за врагом.

"По Лисовке очень сложно, в селе п**арчуков дох*ра. Наши БПЛА подразделения работают по укрытиям противника в северной части села, не жалея сбросов, заставляют противника умирать, большая часть села под контролем р*сни", — написал "Мучной".

В сводке Генштаба ВСУ 7 апреля сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 53 атаки агрессора неподалеку населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Удачное, Серебряное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка, Водяное Второе, Котлино, Успеновка.

Напомним, что ранее ВС РФ объявили о захвате села Басовка в Юнаковской общине Сумской области, которое расположено возле границы с Курщиной. ВСУ заявляют, что россияне не контролируют село.

Также 4 апреля сообщалось, что россияне в Донецкой области пытаются давить на позиции Сил обороны в районе Новопавловки и получили приказ проникать на территорию соседней Днепропетровской области.