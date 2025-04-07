ЗС РФ захопили більшу частину Лисівки і Дачного: боєць про бої на Покровському напрямку

Російські окупанти на Покровському напрямку змогли захопити частини Дачного і Лисівки. Також вони використовують ДРГ, щоб просунутися вглиб і пробують "забігати" до навколишніх сіл.

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Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

За його інформацією, ЗС РФ захопили східну частину села Удачне і намагаються просунутися далі. тут неодноразово фіксувалися випадки заходу ДРГ. В районі Котлиного, повідомляє він, без змін.

"Противник може добігати до села, проте, наші бійці їх знищують, так само у промці східніше активізувалися, пробують зайти до східної частини села, не вдається. Також була уражена позиція хряків південніше від населеного пункту Вовкове", — проінформував "Мучной".

Також він зауважив, що в районі Піщаного, ворог стабілізував ділянку фронту та робить акцент на Звіровому, але поки серйозної загрози немає. У селищі Шевченко тривають бої на північних околицях, тут теж ініціатива за ворогом.

"По Лисівці дуже складно, в селі п**арчуків дох*ра. Наші БПЛА підрозділи працюють по укриттям противника у північній частині села, не жаліючи скидів, змушують противника вмирати, більша частина села під контролем р*сні", — написав "Мучной".

У зведенні Генштабу ЗСУ 7 квітня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 53 атаки агресора неподалік населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Срібне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка.

Нагадаємо, що раніше ЗС РФ оголосили про захоплення села Басівка в Юнаківській громаді Сумської області, яке розташоване біля кордону з Курщиною. ЗСУ заявляють, що росіяни не контролюють село.

Також 4 квітня повідомлялося, що росіяни на Донеччині намагаються тиснути на позиції Сил оборони в районі Новопавлівки і отримали наказ проникати на територію сусідньої Дніпропетровської області.