Ограниченно годные должны пройти ВВК до 5 июня: в Минобороны рассказали, что необходимо сделать

До 5 июня всем ограниченно годным нужно повторно пройти военно-врачебную комиссию.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной годности к военной службе.

Для прохождения комиссии сначала необходимо получить направление на комиссию. Это возможно сделать через приложение "Резерв+" или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки лично.

После получения направления необходимо пройти комиссию в соответствующем медицинском учреждении. После этого можно получить решение о пригодности или непригодности к военной службе. Крайний срок прохождения — 5 июня 2025 года включительно.

"Не медлите — процедура обязательна по закону", — говорится в сообщении.

Если военнообязанный не пройдет повторно ВВК, то в этом случае предусмотрен штраф, рассказывали ранее в Житомирском областном ТЦК и СП. Кроме того, 6 июня 2025 года автоматически он будет передан в розыск как нарушивший правила воинского учета — в этом случае лицо также могут привлечь к административной ответственности.

В начале апреля в Украине запустили электронный кабинет ВВК. Тогда в Минобороны сообщили, что с 1 апреля выводы медкомиссий формируются в электронном формате.