Обмежено придатні повинні пройти ВЛК до 5 червня: в Міноборони розповіли, що необхідно зробити

До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти військово-лікарську комісію.

Related video

Про це повідомляє Міністерство оборони України. У відомстві наголосили, що це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби.

Для проходження комісії спочатку необхідно отримати направлення на комісію. Це можливо зробити через застосунок "Резерв+" або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Після отримання направлення необхідно пройти комісію у відповідному медичному закладі. Після цього можна отримати рішення про придатність або непридатність до військової служби. Крайній термін проходження — 5 червня 2025 року включно.

"Не зволікайте — процедура обов’язкова за законом", — йдеться в повідомленні.

Якщо військовозобов'язаний не пройде повторно ВЛК, то в цьому випадку передбачений штраф, розповідали раніше в Житомирському обласному ТЦК та СП. Крім того, 6 червня 2025 року автоматично він буде переданий у розшук як такий, що порушив правила військового обліку — в цьому випадку особу також можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

На початку квітня в Україні запустили електронний кабінет ВЛК. Тоді в Міноборони повідомили, що з 1 квітня висновки медкомісій формуються в електронному форматі.