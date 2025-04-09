Бункеры из веток: операторы FPV-дронов ВСУ эффектно обманывают ВС РФ (фото)

Украинские военные специально возводят фальшивые бункеры из веток деревьев, чтобы российские военные не заметили их. Эта тактика очень важна и оправдана, ведь операторы БПЛА — приоритетная цель врага.

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Ложные позиции обустраивают вблизи линии фронта, cообщает американское издание Business Insider.

"Создание ложных позиций в лесополосе превратилось в стандартную рабочую процедуру для солдат", — прокомментировал оператор БПЛА из Сил беспилотных систем ВСУ Дмитрий Жлуктенко.

Операторы БПЛА стараются работать постоянно внутри бункера

Ложные позиции максимально натурализируют: оставляют мусор или что-то еще, чтобы заставить российские войска поверить в их реальность и функционирование. Другой оператор беспилотников сказал, что фальшивые бункеры создают, если в подразделении имеется достаточно людей для этого.

Оператор беспилотника, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что расстояние, на котором можно быть вдали от зоны боевых действий, зависит от рельефа местности. Как правило, пилоты дронов подходят к месту сражения на расстояние не менее полутора километров.

Ввиду того, что линии связи во многих местах статичны, а бои — интенсивные, операторы БПЛА часто прячутся под землей. Ветеран армии США, воюющий за Украину, рассказал об опасности работы в городе, так как большинство зданий разрушаются.

"Позиции часто обстреливают из артиллерии, минометов, беспилотниками и другими видами вооружения. Со временем они просто разваливаются и доходят до точки, когда их невозможно защищать", — сообщили военные.

Другой украинский оператор беспилотников заявил, что операторы стараются работать постоянно внутри бункера. Но иногда приходится рисковать и выходить, чтобы посадить дрон или дать ему взлететь. Такой выход может быть очень опасным: если оператора засекут российские беспилотники, они станут "целью №1".

"Когда ВС РФ атакуют позиции, их ничего не сдерживает. В ответ полетят планирующие бомбы", — сказал он.

Напомним, украинские военные инженеры думают над созданием "летающих авианосцев". Новая технология позволит эффективно атаковать противника роем FPV-дронов.

Недавно украинские дроны долетели до Оренбургской области. Силы российской ПВО якобы уничтожили четыре аппарата.