Бункери з гілок: оператори FPV-дронів ЗСУ ефектно обманюють ЗС РФ (фото)

Українські військові спеціально зводять фальшиві бункери з гілок дерев, щоб російські військові не помітили їх. Ця тактика дуже важлива і виправдана, адже оператори БПЛА — пріоритетна ціль ворога.

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Помилкові позиції облаштовують поблизу лінії фронту, повідомляє американське видання Business Insider.

"Створення хибних позицій у лісосмузі перетворилося на стандартну робочу процедуру для солдатів", — прокоментував оператор БПЛА з Сил безпілотних систем ЗСУ Дмитро Жлуктенко.

Оператори БПЛА намагаються працювати постійно всередині бункера

Несправжні позиції максимально натуралізують: залишають сміття або щось іще, щоб змусити російські війська повірити в їхню реальність і функціонування. Інший оператор безпілотників сказав, що фальшиві бункери створюють, якщо в підрозділі є достатньо людей для цього.

Оператор безпілотника, який побажав зберегти анонімність, повідомив, що відстань, на якій можна бути далеко від зони бойових дій, залежить від рельєфу місцевості. Як правило, пілоти дронів підходять до місця бою на відстань не менше ніж півтора кілометра.

З огляду на те, що лінії зв'язку в багатьох місцях статичні, а бої — інтенсивні, оператори БПЛА часто ховаються під землею. Ветеран армії США, який воює за Україну, розповів про небезпеку роботи в місті, оскільки більшість будівель руйнуються.

"Позиції часто обстрілюють з артилерії, мінометів, безпілотниками та іншими видами озброєння. З часом вони просто розвалюються і доходять до точки, коли їх неможливо захищати", — повідомили військові.

Інший український оператор безпілотників заявив, що оператори намагаються працювати постійно всередині бункера. Але іноді доводиться ризикувати і виходити, щоб посадити дрон або дати йому злетіти. Такий вихід може бути дуже небезпечним: якщо оператора засічуть російські безпілотники, вони стануть "метою №1".

"Коли ЗС РФ атакують позиції, їх нічого не стримує. У відповідь полетять бомби, що планують", — сказав він.

Нагадаємо, українські військові інженери думають над створенням "літаючих авіаносців". Нова технологія дасть змогу ефективно атакувати противника роєм FPV-дронів.

Нещодавно українські дрони долетіли до Оренбурзької області. Сили російської ППО нібито знищили чотири апарати.