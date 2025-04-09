Граничит с криминалом: Кротевич призвал Сырского уйти в отставку, — The Guardian

Бывший начальник штаба 12 бригады Национальной гвардии Богдан "Тавр" Кротевич раскритиковал действия главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта Александра Сирского во время российско-украинской войны. При этом "Тавр" упомянул об устаревших методах ведения боев и о пренебрежении безопасностью солдат, написало The Guardian.

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О призыве Кротевича об отставке Сырского говорится в интервью, которое "Тавр" дал изданию The Guardian.

Журналисты пересказали слова бойца 12 бригады НГУ, который говорил, что главнокомандующий страдает от отсутствия воображения и не бережет солдат.

"[Тавр] призвал главу ВСУ уйти в отставку, обвинив его в отсутствии стратегического воображения и подвержении жизнями украинских солдат риску приказами, граничащими с криминальными", — привело издание заявление бойца.

The Guardian опубликовало замечания, которые имеет бывший начальник штаба "Азова" к нынешнему командующему ВСУ:

Сырский и командование "занимается ручным микроуправлением целой армии";

солдатам приказывали отходить на отдых слишком близко от фронта. Аналогичные приказы получали штабы, которым не позволяли отойти подальше от ударов ВС РФ;

командиры "требуют от солдат то, чего они не требовали бы от себя";

командование "преступно виновно в непонимании принципов войны прямо сейчас" и не понимает, "как работают FPV-дроны и планирующие бомбы".

По словам Кротевича, украинской армией командуют люди, которые руководствуются устаревшими правилами и отказываются узнавать и применять новые методы ведения боевых действий. Из-за этой устарелости под удар ВС РФ попал даже штаб "Азова", рассказал он.

"Они все еще имеют менталитет воюющих во Второй мировой войне. Они до сих пор отказываются признавать новые средства поражения целей. Командующий армией полагался на правила, изданные в 2016 году", — говорится в интервью.

Ряд замечаний "Тавра" касаются прорыва ВСУ в Курскую область и текущих боев на Донбассе. По его мнению, в наступлении на российскую территорию Сырский воспользовался слабостью россиян на определенном участке границы. В то же время, в Донецкой области, под Покровском, сложилась тяжелая ситуация, с которой не могли справиться из-за приложения усилий под Курском.

"[Сырский имеет] только две функции: если враг атакует, ты просто бросаешь туда больше людей. А если враг преобладает, отведи людей и скажи, что ты переживаешь за их жизни", — заявил Кротевич.

Война РФ и заявления Кротевича

Отметим, Богдан Кротевич уже высказывал свое видение относительно войны РФ, действий ВСУ, а также о проблемах мобилизации. Например, в июне 2024 года военный написал заявление в ГБР на тогдашнего командующего Объединенных сил генерала Юрия Содоля. В заявлении указано, что якобы командующий виноват в гибели большего количества украинских солдат, чем российские военные. Кроме того, речь шла о том, что Содоль, вероятно, причастен к плохой защите Мариуполя в первые дни вторжения РФ.

Напоминаем, в марте Кротевич заявил, что не поддерживает идею перемирия, и объяснил, почему имеет такое мнение.