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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Более 10 пострадавших, пожары и разрушенные дома: ВС РФ атаковали Украину "шахедами"

атака, ВС РФ, БПЛА
ВС РФ атаковали Украину БПЛА (иллюстративное фото)

В ночь на 10 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину дронами. С нескольких направлений было выпущено 145 беспилотников, из которых Силами обороны было сбито 85.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Там добавили, что в результате российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.

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Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака на столицу и область: что известно

К вечеру 9 апреля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку дронами типа "шахед" по Киеву. В результате в столице произошли возгорания зданий и разрушения помещений, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Он добавил, что в Голосеевском районе обломки БПЛА упали на территорию складских помещений, есть возгорания.

В Киевской городской военной администрации добавили, что воздушная тревога вечером 9 апреля и в ночь на 10 апреля из-за применения российских ударных БПЛА продолжалась в течение 2 часов 2 минут (с 23:34 до 01:37), а также с 07:01 до 07:26 — в связи с угрозой применения баллистического вооружения.

Над Киевом и областью было зафиксировано 30 вражеских БПЛА, из которых 16 — уничтожены. Остальные — потеряны или покинули воздушное пространство.

В результате атаки в Голосеевском районе возник пожар складского помещения, который сейчас ликвидирован. В Дарницком районе есть разрушения частного дома, повреждения окна домов рядом и авто. Сообщалось, что пострадали две женщины — им оказали медицинскую помощь.

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Телеканал "КИЕВ24" показал последствия атаки РФ на Дарницкий район столицы. На видео можно заметить уничтоженные дома. Там уточнили, что из-за обстрела пострадали две женщины: у одной острая реакция на стресс, у другой — множественные мелкие ранения правого предплечья.

Позже Виталий Кличко уточнил, что в результате ночной атаки врага на столицу пострадали три человека. Одного из них госпитализировали в больницу. Двум медики оказали помощь на месте.

Что известно о Хмельницкой области

По сообщению председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, в области силы ПВО уничтожили 4 вражеских БпЛА типа "Shahed". Информация о разрушениях, травмированных, погибших не поступала.

Результаты атаки в Полтавской области

Глава Полтавской ОГА Владимир Когут отметил, что на Полтавщине работали силы и средства ПВО, падение обломков которых было зафиксировано в Опошнянской общине было зафиксировано падение обломков, которые повредили хозяйственное здание. Во время атаки травмировался один человек, который отказался от госпитализации.

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Николаевская область

По информации председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, в ночь на 10 апреля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 28 БПЛА типа "Shahed 131/136".

Он рассказал, что в результате падения обломков и действия взрывной волны в Николаеве повреждены девять многоквартирных домов, три автомобиля, 30 гаражей и административное здание. Кроме того, возникли пожары в квартире и на территории гаражного кооператива, которые оперативно ликвидировали.

"Из-за шахедной атаки ранены 10 человек. По состоянию на утро 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице — состояние средней тяжести, другим помощь оказана амбулаторно", — добавил глава области.

Также 9 апреля, и ночью, 10 апреля, враг дважды атаковал дронами типа FPV и дважды осуществлял артиллерийские обстрелы Куцурубской громады. В результате одного из них в с. Дмитровка поврежден многоквартирный дом, сообщений о пострадавших нет.

Под атакой FPV-дронов также находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

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Напомним, ночью 10 апреля стало известно, что россияне атаковали Киев "шахедами". Тогда сообщалось о пожарах и разрушениях.

Добавим, что в ночь на 9 апреля ВС РФ нанесли удар "шахедами" по Краматорску. Один из которых попал в жилой дом.