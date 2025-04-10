Більше 10 постраждалих, пожежі та зруйновані будинки: ЗС РФ атакували Україну "шахедами"
В ніч на 10 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну дронами. З декількох напрямків було випущено 145 безпілотників, з яких Силами оборони було збито 85.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Там додали, що внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.
Атака на столицю та область: що відомо
Надвечір 9 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку дронами типу "шахед" по Києву. В результаті у столиці стались займання будівель та руйнування помешкань, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він додав, що у Голосіївському районі уламки БПЛА впали на територію складських приміщень, є займання.
В Київській міській військовій адміністрації додали, що повітряна тривога ввечері 9 квітня та в ніч на 10 квітня через застосування російських ударних БПЛА тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37), а також з 07:01 до 07:26 — у звʼязку із загрозою застосування балістичного озброєння.
Над Києвом та областю було зафіксовано 30 ворожих БПЛА, з яких 16 — знищено. Решта — втрачені або покинули повітряний простір.
Внаслідок атаки в Голосіївському районі виникла пожежа складського приміщення, яка наразі ліквідована. В Дарницькому районі є руйнування приватного будинку, пошкодження вікна будинків поруч та авто. Повідомлялось, що постраждали дві жінки — їм надали медичну допомогу.
Телеканал "КИЇВ24" показав наслідки атаки РФ на Дарницький район столиці. На відео можна помітити знищені будинки. Там уточнили, що через обстріл постраждали дві жінки: в однієї гостра реакція на стрес, в іншої — множинні дрібні поранення правого передпліччя.
Пізніше Віталій Кличко уточнив, що внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей. Одного з них госпіталізували в лікарню. Двом медики надали допомогу на місці.
Що відомо про Хмельницьку область
За повідомленням голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, в області сили ППО знищили 4 ворожих БпЛА типу "Shahed". Інформація щодо руйнувань, травмованих, загиблих не надходила.
Результати атаки в Полтавській області
Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут зазначив, що на Полтавщині працювали сили та засоби ППО, падіння уламків яких було зафіксовано в Опішнянській громаді було зафіксовано падіння уламків, які пошкодили господарчу будівлю. Під час атаки травмувався один чоловік, який відмовився від госпіталізації.
Миколаївська область
За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у ніч на 10 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 28 БПЛА типу "Shahed 131/136".
Він розповів, що внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі в Миколаєві пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того, виникли пожежі у квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували.
"Через шахедну атаку поранено 10 осіб. Станом на ранок 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік перебувають у лікарні – стан середньої тяжкості, іншим допомога надана амбулаторно", — додав очільник області.
Також 9 квітня, й вночі, 10 квітня, ворог двічі атакував дронами типу FPV й двічі здійснював артилерійські обстріли Куцурубської громади. Внаслідок одного з них у с. Дмитрівка пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомлень про постраждалих немає.
Під атакою FPV-дронів також перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 10 квітня стало відомо, що росіяни атакували Київ "шахедами". Тоді повідомлялось про пожежі та руйнування.
Додамо, що у ніч на 9 квітня ЗС РФ завдали удару "шахедами" по Краматорську. Один з яких влучив у житловий будинок.