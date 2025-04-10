Більше 10 постраждалих, пожежі та зруйновані будинки: ЗС РФ атакували Україну "шахедами"

В ніч на 10 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну дронами. З декількох напрямків було випущено 145 безпілотників, з яких Силами оборони було збито 85.

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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Там додали, що внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака на столицю та область: що відомо

Надвечір 9 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку дронами типу "шахед" по Києву. В результаті у столиці стались займання будівель та руйнування помешкань, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він додав, що у Голосіївському районі уламки БПЛА впали на територію складських приміщень, є займання.

В Київській міській військовій адміністрації додали, що повітряна тривога ввечері 9 квітня та в ніч на 10 квітня через застосування російських ударних БПЛА тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37), а також з 07:01 до 07:26 — у звʼязку із загрозою застосування балістичного озброєння.

Над Києвом та областю було зафіксовано 30 ворожих БПЛА, з яких 16 — знищено. Решта — втрачені або покинули повітряний простір.

Внаслідок атаки в Голосіївському районі виникла пожежа складського приміщення, яка наразі ліквідована. В Дарницькому районі є руйнування приватного будинку, пошкодження вікна будинків поруч та авто. Повідомлялось, що постраждали дві жінки — їм надали медичну допомогу.

Телеканал "КИЇВ24" показав наслідки атаки РФ на Дарницький район столиці. На відео можна помітити знищені будинки. Там уточнили, що через обстріл постраждали дві жінки: в однієї гостра реакція на стрес, в іншої — множинні дрібні поранення правого передпліччя.

Пізніше Віталій Кличко уточнив, що внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей. Одного з них госпіталізували в лікарню. Двом медики надали допомогу на місці.

Що відомо про Хмельницьку область

За повідомленням голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, в області сили ППО знищили 4 ворожих БпЛА типу "Shahed". Інформація щодо руйнувань, травмованих, загиблих не надходила.

Результати атаки в Полтавській області

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут зазначив, що на Полтавщині працювали сили та засоби ППО, падіння уламків яких було зафіксовано в Опішнянській громаді було зафіксовано падіння уламків, які пошкодили господарчу будівлю. Під час атаки травмувався один чоловік, який відмовився від госпіталізації.

Миколаївська область

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у ніч на 10 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 28 БПЛА типу "Shahed 131/136".

Він розповів, що внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі в Миколаєві пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того, виникли пожежі у квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували.

"Через шахедну атаку поранено 10 осіб. Станом на ранок 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік перебувають у лікарні – стан середньої тяжкості, іншим допомога надана амбулаторно", — додав очільник області.

Також 9 квітня, й вночі, 10 квітня, ворог двічі атакував дронами типу FPV й двічі здійснював артилерійські обстріли Куцурубської громади. Внаслідок одного з них у с. Дмитрівка пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомлень про постраждалих немає.

Під атакою FPV-дронів також перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 10 квітня стало відомо, що росіяни атакували Київ "шахедами". Тоді повідомлялось про пожежі та руйнування.

Додамо, що у ніч на 9 квітня ЗС РФ завдали удару "шахедами" по Краматорську. Один з яких влучив у житловий будинок.