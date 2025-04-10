Переговоры о мире: сократит ли Украина численность ВСУ по требованию РФ, – ответ ОП

Ограничение численности Вооруженных сил Украины или их боеготовности не будет обсуждаться на переговорах о достижении мира. Эту позицию Киев донес до Вашингтона.

Related video

Никто не может указывать, какую армию должна иметь Украина, заявил в интервью агентству Reuters заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

"Это принципиальная позиция Украины. Никто, и уж тем более страна-агрессор, не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы иметь", — подчеркнул чиновник.

Разговоры об ограничении по численности или общей боеготовности — это "красные линии" Киева на переговорах по завершению полномасштабной войны с РФ, указал Палиса.

Именно хорошо подготовленная армия является лучшей гарантией безопасности Украины после заключения мирного соглашения. ВСУ смогут защитить страну в случае нового нападения России, добавил он.

Далее в ОП озвучили мотивацию Москвы добиться сокращения численности ВСУ. Вероятно, российское руководство таким образом хочет "облегчить жизнь в будущем". Украина на это не пойдет и должна хорошо усвоить уроки прошлого.

Помимо сохранения сильной украинской армии, Палиса подчеркнул важность гарантий безопасности от американских и европейских партнеров.

Соединенные Штаты при этом не взяли на себя обязательств по таким гарантиям, а часть стран ЕС обсуждают возможность создания "коалиции желающих" для развертывания военного контингента в Украине, подчеркивает агентство.

Палиса ожидает усиления атак российской армии в конце апреля и в мае. ВС РФ могут сосредоточить наступление на Покровске, но могут также атаковать в районе Купянска, Лимана, Запорожья и Новопавловки.

"Абсолютный приоритет, на мой взгляд, сейчас будет на Покровском направлении", — сказал он.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак настаивал на невозможности признания законности оккупации украинских регионов. По его словам, в РФ должны задуматься о военных репарациях.

Фокус ранее детально анализировал возможность заключения Пасхального перемирия в Украине. Дональд Трамп cтремится получить политический триумф и надеется на скорейшее прекращение огня.