Переговори про мир: чи скоротить Україна чисельність ЗСУ на вимогу РФ, — відповідь ОП

Обмеження чисельності Збройних сил України або їхньої боєготовності не обговорюватиметься на переговорах про досягнення миру. Цю позицію Київ доніс до Вашингтона.

Related video

Ніхто не може вказувати, яку армію повинна мати Україна, заявив в інтерв'ю агентству Reuters заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

"Це принципова позиція України. Ніхто, і вже тим паче країна-агресор, не буде диктувати Україні, які збройні сили мати", — наголосив чиновник.

Розмови про обмеження за чисельністю або загальною боєготовністю — це "червоні лінії" Києва на переговорах щодо завершення повномасштабної війни з РФ, вказав Паліса.

Саме добре підготовлена армія є найкращою гарантією безпеки України після укладення мирної угоди. ЗСУ зможуть захистити країну в разі нового нападу Росії, додав він.

Далі в ОП озвучили мотивацію Москви домогтися скорочення чисельності ЗСУ. Ймовірно, російське керівництво таким чином хоче "полегшити життя в майбутньому". Україна на це не піде і має добре засвоїти уроки минулого.

Крім збереження сильної української армії, Паліса підкреслив важливість гарантій безпеки від американських і європейських партнерів.

Сполучені Штати водночас не взяли на себе зобов'язань щодо таких гарантій, а частина країн ЄС обговорюють можливість створення "коаліції охочих" для розгортання військового контингенту в Україні, наголошує агентство.

Паліса очікує посилення атак російської армії наприкінці квітня і в травні. ЗС РФ можуть зосередити наступ на Покровську, але можуть також атакувати в районі Куп'янська, Лиману, Запоріжжя та Новопавлівки.

"Абсолютний пріоритет, на мій погляд, зараз буде на Покровському напрямку", — сказав він.

Нагадаємо, голова ОП Андрій Єрмак наполягав на неможливості визнання законності окупації українських регіонів. За його словами, у РФ мають задуматися про військові репарації.

Фокус раніше детально аналізував можливість укладення Великоднього перемир'я в Україні. Дональд Трамп прагне отримати політичний тріумф і сподівається на якнайшвидше припинення вогню.