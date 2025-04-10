Взрыв в Днепре: ВС РФ могли ударить по городу ракетой "Искандер-М" (фото, обновлено)

В Днепре 10 апреля после 16:00 раздался взрыв. Российские войска могли запустить из Таганрога баллистическую ракету "Искандер-М".

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Мониторинговые каналы сообщили о применении ВС РФ баллистической ракеты "Искандер-М" и выходе из Таганрога. Дальность поражения целей ракетой "Искандер-М" доходит до 500 километров.

Местные паблики распространили фото последствий прилета. На месте взрыва поднимается черный дым и начался сильный пожар.

Ракета "Искандер-М" поражает цели на расстоянии до 500 километров.

Днепропетровская областная военная администрация позднее подтвердила вражеский удар ракетой по Днепру. Известно, что на месте прилета возник масштабный пожар.

"Имеются разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно трое пострадавших. Все детали выясняем", — рассказал глава ведомства Сергей Лысак.

Также глава ОВА добавил, что в результате атаки армии РФ погиб 42-летний мужчина.

На месте удара возник масштабный пожар. Имеются разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно трое пострадавших. Все детали выясняем.

Напомним, россияне постоянно модернизируют свое вооружение. Из-за этого баллистические ракеты "Искандер" стало гораздо труднее сбивать.

ВС РФ вечером 4 апреля ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. За время большой войны это была атака с наибольшим количеством погибших украинских детей